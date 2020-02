Gasberaad: 'Wiebes heeft een geloofwaardigheidsprobleem'

Top is vol ongeloof over de reactie van het ministerie dat er in het verleden wel signalen waren dat het niet goed ging bij CVW, maar dat het lastig te bewijzen was.

Meer signalen

Uit een mailwisseling tussen toenmalig Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders en de hoogste baas bij Economische Zaken blijkt dat het ministerie tot in detail wist dat er problemen waren bij het bedrijf dat verantwoordelijk was voor het aardbevingsbestendig maken van woningen in onze provincie.

Volgens Top waren er meer signalen waaruit blijkt dat het ministerie van de problemen afwist. In 2016 werd in Den Haag een wet gemaakt om in te grijpen bij het Centrum Veilig Wonen. De wet is ter beoordeling naar de Raad van State gestuurd, maar daarna is er nooit meer wat van vernomen.

'Het feit dat het ministerie met een wet wilde ingrijpen bij het Centrum Veilig Wonen, bewijst dat ze toen al ontevreden waren', zegt Top.

Ongeloofwaardig

De voorvrouw van Gasberaad kan er met haar hoofd niet bij dat minister Wiebes in een interview met deze omroep zegt dat hij graag 'jaren eerder' van de problemen wist. Ze doet een beroep op de Tweede Kamer om de minister tijdens het debat op donderdag stevig aan de tand te voelen.

'Er zitten Kamerleden die er ook in 2016 al bij waren', zegt Top die doelt op onder meer Agnes Mulder (CDA), Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Henk Nijboer (PvdA). 'Ik ga ervan uit dat zij hun controlerende taak goed uitvoeren.'

Volgens Top 'kan het niet zo zijn' dat de minister er alsnog mee wegkomt. Bijvoorbeeld met het argument dat deze problemen voor zijn tijd afspeelden. 'Hij laat zich toch bijpraten door zijn ambtenaren? Dat het ministerie blijft volhouden dat ze niet op de hoogte waren, is onbestaanbaar. Wiebes moet dat écht rechtzetten, anders is hij niet meer geloofwaardig.'

