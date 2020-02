Politie denkt kapmesjongen (14) te hebben, maar hij ontkent (update)

Een 14-jarige jongen laat zijn kapmes zien (Foto: Still uit video Danny op Straat/NTR)

De politie heeft de 14-jarige jongen opgespoord die eerder deze week te zien was in een promofilmpje van het televisieprogramma Danny op Straat. In het filmpje was de jongen te zien met een kapmes.

De politie heeft de jongen aan de hand van tips en onderzoek weten op te sporen. De jongen ontkent echter dat hij degene in het filmpje is. De jongen is inmiddels weer naar huis gezonden. Het onderzoek gaat verder.

Drillraps

In de uitzending van donderdag op NPO2 staat het thema 'drillraps' centraal. In Groningen heeft een groep bijvoorbeeld afgelopen voorjaar een drillrap online gezet waarin wapens te zien waren. Hierop is toen een onderzoek gestart en zijn er zes aanhoudingen verricht. Sindsdien hebben zij geen video's meer geplaatst waarop wapens te zien waren.

Volgens burgemeester Schuiling van Groningen moeten de beelden die uitzending te zien zijn 'gezien worden in de bredere context van de jeugdproblematiek'.

Misbruik fenomeen 'drillrap'

'We zien op meerdere plekken toename van de overlast door jongeren', zegt Schuiling. 'Over die ontwikkeling maak ik me ernstige zorgen.'

'Met de opkomst van 'drillrap' is op zich niets mis, maar sommige jongeren maken misbruik van dit fenomeen om, door wapens daadwerkelijk te gebruiken, indruk te maken.'

Dit artikel is aangevuld met een reactie van burgemeester Schuiling van Groningen.

