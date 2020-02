FC Groningen verlengt contract Daniël van Kaam

Vorig seizoen maakte de middenvelder uit de jeugdopleiding zijn debuut in het eerste elftal van FC Groningen. In de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen ADO Den Haag mocht Van Kaam zo'n twintig minuten meedoen.

Daniël van Kaam brak dit seizoen pas echt door. In de laatste wedstrijd voor de winterstop maakte hij zijn basisdebuut in de, met 2-0 gewonnen, thuiswedstrijd tegen FC Emmen. De daaropvolgende wedstrijden behield de Damster zijn basisplaats in het elftal van Danny Buijs. 'Hij laat zien dat het terecht is dat hij momenteel in de basis staat', vindt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. 'Het lijkt alsof hij er al een hele tijd speelt en hij komt ook zeker niet onwennig over.'

Perspectief

Het contract van de creatieve middenvelder liep komende zomer af, maar is nu dus tussentijds verlengd. 'In oktober zijn we voor het eerst om tafel gaan zitten', vertelt Fledderus. 'We waren al langere tijd zo goed als rond, maar dan moet alles nog op papier. Daniël wilde vooral weten wat zijn perspectief bij ons zou zijn, want hij wil natuurlijk minuten maken. Dat was voor hem het belangrijkste punt.'

Volgens Fledderus is de hernieuwde verbintenis tevens goed met het oog op de toekomst. 'Het is een hele talentvolle jongen en ik ben er trots op dat we hem langer aan de club kunnen binden. Daniël is een speler die een tegenstander met één of twee bewegingen op het verkeerde been kan zetten en dan snel voorruit kan voetballen. Het is een speler waar ik als voetballiefhebber graag naar kijk.'