Groningse gemeenteraad overwegend positief over komst hyperloop

Partijen in de gemeenteraad van Groningen zijn over het algemeen te spreken over de komst van de hyperloop naar Groningen. 'We zijn voor innovatie', zegt de lokale PVV.

Die partij stelt overigens wel vragen bij het moment waarop omwonenden zijn geïnformeerd over de komst van het testcentrum van de hyperloop, dat in Meerstad moet komen. Omwonenden balen ervan dat ze naar hun idee te laat over de komst zijn geïnformeerd.

Voldongen feit

Die omwonenden kregen ook van andere partijen bijval, bijvoorbeeld van de Partij voor de Dieren. 'We hadden graag een mening willen vormen over de hyperloop, maar we hebben nu het gevoel dat we voor een voldongen feit staan', zegt Terence van Zoelen van die partij.

Het CDA, net als de PvdD oppositie in Groningen, vraagt zich af of omwonenden wel eerder geïnformeerd hadden kunnen worden. 'Dat is nu al zeer vroeg in het proces gebeurd, hoe ziet u het voor zich dat dit nog eerder had gekund?'

Meeste partijen voor

SP'er Jimmy Dijk kreeg tijdens een vergadering op het stadhuis applaus van aanwezige omwonenden. Hij liet weten tegen de komst van de hyperloop te zijn. 'De SP is alleen voor als de omwonenden dat ook zijn.'

Onder andere GroenLinks, PvdA, D66, en de VVD zijn wel blij met het testcentrum. 'GroenLinks juicht de komst daarvan toe', zegt Hans Sietsma namens die partij.

Geen voldongen feit

Wethouder Paul de Rook (D66) ontkent overigens dat het een voldongen feit is dat het testcentrum er komt.

'We hebben nog achttien stappen te doorlopen. Het kan er alleen komen als het voldoet aan de eisen die wij als gemeente stellen.'

Lees ook:

- 'Testcentrum Hyperloop vooral een prachtig prestigeproject'

- 'De hyperloop kan voor omwonenden gewoon pech zijn'

- Omwonenden schrikken van komst hyperloop: 'Door de strot geduwd'