Burgemeester Groningen is om: 'Totaalverbod op vuurwerk is nodig'

Eerder dit jaar pleitte Schuiling nog voor een verbod op enkel knalvuurwerk en vuurpijlen.

'Was liberaal'

'Ik was altijd redelijk liberaal op dit gebied', zegt Schuiling. 'Maar als je nu ziet wat voor voorbereidingen er nodig zijn voor de jaarwisseling, moet ik nu concluderen dat het niet meer zo kan.'

'We moeten naar totaalverbod toe'

'Ik vind dat we naar totaalverbod toe moeten', zegt Schuiling daarom. De burgemeester zegt blij te zijn met de plannen van het kabinet, dat een gedeeltelijk verbod wil.

Schuiling zet nog wel kanttekeningen bij een vuurwerkverbod, of dat nou gedeeltelijk of volledig is. In Duitsland is vuurwerk immers nog volop verkrijgbaar. 'Er moet controle aan de grens komen, want we willen voorkomen dat er allerlei bewegingen komen uit België en Duitsland.'

'Dan spannen we het paard achter de wagen', zegt de burgemeester.

Geen geld voor vuurwerkshow

De burgemeester benadrukt dat er voor de komende jaarwisseling geen geld is vrijgemaakt voor het houden van een centrale vuurwerkshow. Ook voor een show in Ten Boer, die vorig jaar nog wel werd gesubsidieerd, is geen geld.

Het CDA wil dat de gemeente alsnog geld uittrekt voor die vuurwerkshow in Ten Boer. Onder andere de SP, 100% Groningen en de PvdA willen de show in Ten Boer behouden.

'Samen met ondernemers'

De gemeente hoeft de vuurwerkshow wat het CDA betreft overigens niet in haar eentje te betalen. 'Ook financiering vanuit de ondernemers hoort daarbij', zegt René Bolle van die partij.

PvdD: ook verbod op carbidschieten

De Partij voor de Dieren in de Groningse gemeenteraad wil dat, behalve vuurwerk, ook carbidschieten wordt verboden. 'Wij willen een totaalverbod', zegt Terence van Zoelen namens die partij.

