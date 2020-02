Kraamzorgorganisatie De Kraamvogel vraagt opnieuw om voorschot lonen

Zorg in Nederland, het moederbedrijf van kraamzorgorganisatie De Kraamvogel, heeft verzekeraars opnieuw een voorschot gevraagd zodat lonen van personeel in februari kunnen worden uitbetaald.

Het moederbedrijf van één van de grootste kraamzorgaanbieders van Nederland zit in de financiële problemen. Vorige week kwamen de verzekeraars al met geld over de brug om de lonen in januari te betalen. Het weekend daarvoor kon De Kraamvogel de lonen niet betalen vanwege te weinig geld op de rekening.

Het verzoek voor februari werd woensdagmiddag gedaan tijdens een overleg tussen Zorg in Nederland en zorgverzekeraars Zilveren Kruis, Menzis, CZ en VGZ. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit schoof aan bij het overleg.

Meer tijd nodig

'Het zou zonde zijn als het misgaat', zegt bestuurder van Zorg in Nederland Paul Hulst tegen RTV Drenthe. Meer concrete punten kwamen er niet uit het overleg. 'Het was een gesprek om te verkennen hoe we verder moeten op de langere termijn. Daar is meer tijd voor nodig', zegt Hulst. Binnenkort volgt een nieuw overleg.

Hulst zei vorige week tegen RTV Drenthe dat hij na het overleg in ieder geval op tafel wil hebben liggen hoe het beter moet in de toekomst. 'Het ziekteverzuim is bijna 12 procent, dat is veel en veel te hoog. Dat moet omlaag. Daarnaast gaan we de administratieve processen vlot trekken.'

Ook wil hij verbeteringen voor het personeel. Zo wil hij af van de wachtdiensten, en daar geroosterde diensten van maken, en wil hij het salaris verbeteren. Dat laatste wil hij vooral omdat volgens hem de uitstroom van personeel te groot is.

De Kraamvogel is één van de grootste kraamzorgorganisaties en is ontstaan uit zorg- en welzijnsorganisatie Icare. In Groningen, Friesland en Drenthe