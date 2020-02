Gemeente staat garant voor Het Pauperparadijs

Om de theatervoorstelling terug te laten keren wilde de producent in eerste instantie 20.000 kaarten verkopen voor het einde van 2019. Dit lukte niet. Er werden vijfduizend kaarten te weinig verkocht, meldt RTV Drenthe.

Maar door de positieve houding van de gemeente werd destijds door regisseur Tom de Ket, schrijfster Suzanna Jansen en producent Wolter Lommerde toch doorgezet.

Pauperparadijs

Het Pauperparadijs is van 3 juni tot en met 9 augustus te zien op de binnenplaats van Het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Het is de derde keer dat de reeks voorstellingen daar te zien is.

Het stuk gaat over kansloze Westerlingen die in de 19e eeuw werden heropgevoed in onder andere Drentse koloniën. Het verhaal is gebaseerd op het boek Pauperparadijs van Suzanna Jansen.

Lees ook:

- Omwonenden Pauperparadijs: 'We stappen desnoods naar de Raad van State'

- Drie bewoners willen geen derde keer Pauperparadijs in Veenhuizen

- Het Pauperparadijs komt deze zomer terug in Veenhuizen