Boze gebruikers gehandicaptentaxi balen: bezuiniging gaat door

Onder gehandicapte inwoners van Groningen, Haren en Ten Boer ontstond eind vorig jaar onrust toen de gemeente besloot de tarieven van het Wmo-vervoer te verhogen. Daarnaast mogen gebruikers maximaal 1500 kilometer reizen waar dat eerder onbeperkt was. De gemeenteraad van Groningen ging eind vorig jaar akkoord met de voorstellen, maar sprak woensdagavond opnieuw over de bezuiniging na onrust bij belangenorganisaties.

'Inperking van bewegingsvrijheid'

Gebruikers van het gehandicaptenvervoer zijn woedend over de bezuiniging. 'Wij ervaren dit als pure discriminatie', zegt Herman in het Veen. Hij is van de werkgroep Toegankelijk Groningen. 'De Wmo zorgt voor ons openbaar vervoer. Wat zou u zeggen als de gemeente besluit dat u nog maar 1500 kilometer per jaar met de bus mag? Wij hebben niets te kiezen. Dit is een regelrechte inperking van onze bewegingsvrijheid.'

Niet alleen het maximale aantal kilometers steekt de gebruikers, ook het verhogen van het instaptarief met vijftig procent brengt zorgen met zich mee. 'Het is een groot nadeel voor mensen die veel kleine ritjes maken', zegt Hubert de Vos. Hij vertegenwoordigt blinden en slechtzienden. 'Die mensen moeten een veel hoger tarief betalen, dat is ontzettend nadelig!'

De Wmo is er niet voor bedoeld om even een potje appelmoes te halen Inge Jongman - wethouder

Maar wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) voelt er weinig voor om de bezuinigingen terug te draaien. Daarin wordt ze gesteund door coalitiepartijen D66, GroenLinks en de PvdA. Volgens Jongman hoeven gebruikers zich geen zorgen te maken: 'Niemand die nu meer dan 1500 kilometer per jaar reist hoeft zich zorgen te maken dat de pas plotseling wordt geblokkeerd.'

Daarnaast denk Jongman dat de bezuiniging van 225.000 euro ook nodig is voor kostenbewustzijn van de gebruikers. De nieuwe tarieven moeten oneigenlijk gebruik afdwingen. 'De Wmo is er niet voor bedoeld om even een potje appelmoes te halen', zegt Jongman.

Gemeente gaat in gesprek

Toch zijn de belangenorganisaties niet gerustgesteld. Ze vrezen dat gebruikers 'achter de geraniums' blijven zitten. Herman in het Veen denk dat veel gebruikers van het gehandicaptenvervoer niet mondig genoeg zijn, en om meer kilometers durven te vragen. 'Wie niet zo sterk in zijn schoenen staat, heeft gelijk een achterstand. Wij horen dat mensen slapeloze nachten hebben als ze bedenken dat ze in een gesprek hun kilometers moeten verantwoorden.'

De gemeente Groningen gaat met iedereen die meer kilometers maakt dan in de nieuwe regels zijn toegestaan in gesprek. 'We willen het niet ten koste laten gaan van de participatie. Er komen maatwerkoplossingen voor iedereen voor wie die 1500 kilometer niet voldoende is', besluit wethouder Jongman.