Lopend Vuur: Carbidschieten is een traditie die moet blijven

De landelijke discussie over het (al dan niet gedeeltelijk) vuurwerkverbod is volop gaande.

De Groninger burgemeester Schuiling liet gisteren in de gemeenteraad weten voor een totaalverbod te zijn. Het kabinet is nog niet zo ver, maar het is wel voor een verbod op knalvuurwerk en pijlen.

Het CDA in de Provinciale Staten van Groningen noemt carbidschieten een 'waardevolle traditie en alles wat van waarde is, moet beschermd worden.' Carbidschieten is in 2014 bovendien op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed in Nederland geplaatst. CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder heeft het kabinet opgeroepen om ervoor te zorgen dat het carbidschieten geen deel uitmaakt van het verbod.

Hoe denk jij hierover?

