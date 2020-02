Hongerstaker Hoekstra: 'Dit voelt als de eindfase in een jarenlange strijd'

'Er staan momenteel vier cameraploegen in mijn woonkamer, maar dat gaan er nog veel meer worden', vertelt Hoekstra. Eén van zijn doelen was het krijgen van aandacht en dat is dus gelukt.

Eindfase in jarenlange strijd

'Maar daarmee zijn we er niet', zegt Hoekstra. 'We gaan door tot er oplossingen zijn voor mensen in Groningen die tussen wal en schip vallen.' Hoekstra heeft vooral via social media heel veel positieve reacties gehad en die doen hem goed. 'Ik heb er eigenlijk wel zin in. Het voelt als een soort eindfase in de strijd waar we al jaren mee bezig zijn. Tenminste daar hoop ik op.'

Goed voorbereid

Hoekstra heeft donderdagmorgen nog een laatste ontbijtje gegeten: 'Een stuk Knol's koek oet Grunn', lacht hij. Over de hongerstaking heeft Hoekstra contact gehad met zijn huisarts. 'In Nederland gaat er een protocollair iets van start als iemand in hongerstaking gaat, dus er wordt goed voor mij gezorgd', besluit hij.

'Bijzonder triest'

Jouke Schaafsma van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) vindt het bijzonder triest dat het tot zo'n noodkreet moet komen. 'Hoekstra heeft in het verleden meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie en één van die keren moesten inderdaad noodmaatregelen getroffen worden. De laatste keer zei de bouwkundig adviseur dat het niet acuut onveilig meer is, maar er is wel iets aan de hand. Er komen steeds meer scheuren in het huis van Hoekstra.'

Verantwoordelijkheid

'Er is best veel gedaan, maar voor hun is dit niet klaar', gaat Schaafsma verder. 'Wij kunnen ook maar een klein stukje van het probleem voor onze rekening nemen en het voelt onbevredigend dat iemand zo in de penarie zit. We zijn met alle instanties verantwoordelijk wat hier gebeurt.'

Schaafsma geeft meteen toe dat de TCMG de problemen niet kan oplossen. 'Maar we kunnen in ieder geval luisteren en bijdragen aan duidelijkheid. Ook al betekent het dat er niks gedaan kan worden, dan weet hij dat tenminste.'

De TCMG heeft een samenwerkingsconvenant met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Schaafsma: 'Wij zouden tegen Hoekstra kunnen zeggen dat we hier niet over gaan, maar dat is te makkelijk. Wij zullen het gesprek aangaan met de NCG en de gemeente die waakt over het welzijn van haar inwoners.'

