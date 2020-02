'Instagram-dokter' Heleen Lameijer ontvangt Vrouw in de Media Award

Lameijer heeft zich het afgelopen jaar volgens bijna een kwart van de stemmers het best in de media geprofileerd. Als tweede eindigde varkenshouder Annechien ten Have uit Beerta en de 13-jarige theatermaker Edith Holscher uit Harkstede werd derde.

Aanmoediging voor vrouwen

De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Met de award willen de organisatoren vrouwen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om vrouwen de kans daarvoor te geven. Vorig jaar won Stynke Castelein de Vrouw in de Media Award.

6000 volgers op Instagram

Op Instagram is Lameijer te vinden onder het account @makesciencework. Daar deelt ze geregeld video's en foto's over haar werk. Zo publiceerde ze al eens een medische Instagram-cursus over reanimeren. Haar account heeft inmiddels al meer dan 6000 volgers.



makesciencework View Profile View More on Instagram makesciencework



Wonden: wanneer moeten ze gehecht worden en wanneer niet? Dr. Heleen van

extra info: - Dit filmpje gaat over de verse wond, oudere wonden (>12-24u oud) kunnen vaak niet meer goed gehecht worden - Er zijn ook ziekenhuizen waar het beleid anders is en er minder wordt gehecht (de wond uit zichzelf laten genezen). Hier zijn voor- en nadelen voor te noemen die buiten dit info filmpje vallen - Tenanusprofylaxe krijg je alleen als je huidig inentingsgraad niet (meer) volstaat (na vaccinatie ben je 10 jaar beschermd) - Brandwonden vallen buiten de info in dit filmpje - Niet elke arts kan zelf hechten, soms moet je dus worden doorgestuurd



vragen of opmerkingen? laat het me weten in een comment hier onder!



#arts #zorg #verzorgen #verpleegkundige #leren #studeren

Wonden: wanneer moeten ze gehecht worden en wanneer niet? Dr. Heleen van @makesciencework vertelt! (No worries, geen vieze plaatjes)

extra info: - Dit filmpje gaat over de verse wond, oudere wonden (>12-24u oud) kunnen vaak niet meer goed gehecht worden - Er zijn ook ziekenhuizen waar het beleid anders is en er minder wordt gehecht (de wond uit zichzelf laten genezen). Hier zijn voor- en nadelen voor te noemen die buiten dit info filmpje vallen - Tenanusprofylaxe krijg je alleen als je huidig inentingsgraad niet (meer) volstaat (na vaccinatie ben je 10 jaar beschermd) - Brandwonden vallen buiten de info in dit filmpje - Niet elke arts kan zelf hechten, soms moet je dus worden doorgestuurd

vragen of opmerkingen? laat het me weten in een comment hier onder!

Medische wereld opgeschud

Volgens de stemmers schudt Lameijer de medische wereld op door nieuwe vormen van media te gebruiken om haar publiek te bereiken. Hiermee trekt ze de aandacht en zet ze belangrijke medische en wetenschappelijke onderwerpen op de kaart. 'Heleen maakt het leren levensreddend handelen toegankelijk, hip en aantrekkelijk', aldus een van de stemmers.



Landelijke Award

De regionale award is een onderdeel van de landelijke Vrouw in de Media Awards. Op voordracht van journalisten en het publiek zijn landelijk tien en per provincie tien vrouwen geselecteerd. Op 12 februari worden bij het Instituut Beeld en Geluid in Hilversum de landelijke Awards uitgereikt.

