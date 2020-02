Verbouwing oude V&D in Stad loopt maanden vertraging op

De voorbereidende werkzaamheden in het oude V&D-pand aan de Grote Markt in Stad duren langer dan verwacht. Vastgoedontwikkelaar MWPO heeft meer tijd nodig om het pand om te toveren tot Het Groot Handelshuis.

Eind dit jaar zou het complex, waarin een mix van moderne kantoren, flexplekken en winkels komen, de deuren moeten openen.

Het gaat volgens projectmanager Emil Meems niet lukken om het pand dan volledig klaar te hebben. 'Een deel zal dan open zijn. Denk dan aan de Jumbo op de begane grond.'

Planning schuift op

Het strippen van het oude V&D-interieur blijkt, bovenop het maken van het ontwerp, een monsterklus. Bouwmedewerkers komen met name op de eerste verdiepingen voor verrassingen te staan.

Tegels van het oude winkelinterieur zitten met dikke lagen aan de vloer vast. 'Soms wel twee, drie lagen', zegt Meems. 'Dat haal je er niet even zomaar uit. De planning schuift dus wat verder op. Dan heb ik het in ieder geval over een paar maanden.'

De verwachting was dat vorige maand een begin kon worden gemaakt met de grotere werkzaamheden, zoals het verwijderen van de karakteristieke roltrappen. Door de vertraging kan dat pas na de zomer.

Eén van de karakteristieke V&D-roltrappen (Foto:Marten Nauta)



Asbest nog niet gesaneerd

Op veel plekken in het gebouw zit asbest, een veelvoorkomend probleem bij oude V&D-panden door het hele land. Toen warenhuis Topshelf in het pand in Groningen trok, werd een deel van de asbest gesaneerd. Een groot deel kon blijven zitten.

Nu het hele gebouw op de schop gaat, moet alle asbest worden weggehaald. En dat is nog niet gebeurd. Voordat dat kan, moet het hele pand van top tot teen worden gestript.

De vorige uitbaters van het pand hebben de asbest 'duurzaam afgewerkt', zo beschrijft Meems. 'Dat betekent dat alles vakkundig is dichtgetimmerd en beschermd.' Het kost dan ook extra moeite om het allemaal weer af te breken.

Het Groot Handelshuis

Van warenhuis naar handelshuis: het gebouw aan de Grote Markt in Stad krijgt een Van warenhuis naar handelshuis: het gebouw aan de Grote Markt in Stad krijgt een facelift . In het voormalige V&D-pand komt Het Groot Handelshuis. Roltrappen zijn straks verleden tijd. In het gebouw komen bedrijven, kantoren en winkels. De schatting is dat het de werkplek wordt van ongeveer 450 mensen.

La Place blijft op huidige plek

Restaurantketen La Place blijft definitief op de vierde verdieping. Bekend was dat het restaurant zou blijven, maar nog niet op welke verdieping. 'We zijn heel blij dat ze blijven', zegt Meems. 'Het is voor mensen een vertrouwde plek. Ga er nu maar eens kijken, dan zie je dat het nog steeds enorm populair is.'

De voorgevel van het pand aan de Grote Markt in Stad zoals het er nu uitziet



Supermarkt en fietsenkelder

Op de begane grond is de verbouwing van Jumbo City intussen in volle gang. Dat wordt een 'normale' Jumbo, met een oppervlakte van 1800 vierkante meter. De supermarkt wordt volledig doorgetrokken tot de oude ingang van de V&D.

Eén verdieping lager komt de openbare fietsenkelder, die op dit moment al niet meer toegankelijk is voor publiek.

Eerste bewoners

Op de vijfde verdieping van het oude V&D-pand is afgelopen weekend architectenbureau Vector-i ingetrokken. Zij zijn de eerste bewoners van Het Groot Handelshuis.



Lees ook:

- 'Grote belangstelling' voor werkplek in oude V&D in Stad (update)

- 'De roltrappen zijn geweest, tijd voor nieuwe historie'

- Voormalig V&D-pand gaat verder als Het Groot Handelshuis