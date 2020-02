Verslagenheid op school na overlijden verkeersslachtoffer (16): 'Je kon een speld horen vallen'

De 16-jarige fietser, die woensdagmiddag in Vlagtwedde is aangereden door een vrachtwagen, is aan zijn verwondingen overleden. De verslagenheid op zijn school in Stadskanaal is groot.

Het slachtoffer was een leerling van Ubbo Emmius, locatie Sportparklaan. Daar zit de vmbo-bovenbouw van de scholengemeenschap. Deze afdeling telt ongeveer driehonderd leerlingen. In hetzelfde gebouw zit ook een mbo-afdeling van Noorderpoort, met ongeveer achthonderd leerlingen.

Slachtofferhulp

'Nadat we het bericht hadden gekregen, hebben we eerst de collega's geïnformeerd. Daarna hebben we de leerlingen op de hoogte gesteld', vertelt directeur Marcel Leegte. 'We hebben een stiltehoek ingericht, waar leerlingen een kaarsje kunnen branden en iets in een gedenkboek kunnen zetten. Voor de klas van de omgekomen jongen is slachtofferhulp geregeld.'

Indrukwekkend

'We hebben ook een bijeenkomst gehouden in de grote hal, waar honderden leerlingen van beide scholen bij aanwezig waren', gaat Leegte verder. 'Dat was heel indrukwekkend. Tijdens de minuut stilte kon je een speld horen vallen.'

Tweede keer in hetzelfde schooljaar

Het is de tweede keer dit schooljaar dat de school met droevig nieuws wordt geconfronteerd. Afgelopen september verongelukten twee leerlingen van Noorderpoort, ook van de locatie aan de Sportparklaan.

Maar de impact bij Ubbo Emmius was net zo groot. Leegte: 'Dat waren oud-leerlingen van ons op dezelfde locatie. Ik hoop dat het hierbij blijft.'

