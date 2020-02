Vrouw steekt slapende partner met mes: werkstraf

De vrouw stak het slachtoffer op 2 januari 2018 in haar woning in Sappemeer. Beiden hadden die avond veel alcohol gedronken en geruzied. Toen de twee in bed lagen zou zij door haar vriend met een mes zijn bedreigd. Zij pakte het mes af en legde dat in het nachtkastje.

Zelf verdedigd

Terwijl de man sliep, pakte ze het mes uit het kastje. Met een zwaai stak ze hem in zijn arm. Ze liet haar bloedende vriend achter in de woning en vertrok naar haar zoon. Toen ze terugkeerde, stonden de agenten in haar woning. De vrouw zei dat ze zichzelf had verdedigd. De rechter vond van niet, omdat de man in zijn slaap is gestoken.