Zwembadgluurder alsnog de cel in

Een 61-jarige inwoner van Zandeweer moet alsnog de drie weken voorwaardelijke gevangenisstraf uitzitten, die hij in juni vorig jaar van de politierechter in Leeuwarden opgelegd kreeg.

De man had stiekem met een camera opnames gemaakt in de kleedhokjes van een zwembad in Drachten.

Op heterdaad betrapt

Op 21 juli 2018 zag een vrouw die zich aan het omkleden was in één van de kleedhokjes van het zwembad onder de scheidingswand een mannenhand die een camera vasthield. Vrij vlot daarna werd de Groninger aangehouden. De man bekende en verklaarde dat hij zoiets wel vaker had gedaan.

Risico op herhaling

De politie kon niet vaststellen of er ook daadwerkelijk opnames met de camera waren gemaakt. De man was eerder al eens in een ontuchtzaak tot acht maanden cel veroordeeld. De reclassering sprak van een hoog recidiverisico. Vandaar dat de politierechter de nadruk legde op een behandeling, met als stok achter de deur drie weken voorwaardelijke celstraf.

Behandeling

Donderdag moest de Zandeweerster zich opnieuw voor de rechter verantwoorden. De man - hij kwam niet naar de zitting - had zich niet aan de voorwaarden gehouden. Naast een verplichte behandeling was hem ook reclasseringstoezicht opgelegd. Hij had aangegeven dat hij niks met de reclassering te maken wilde hebben. Een behandeling zag hij ook niet zitten.

Hand gereikt

De reclassering was zelfs nog bij de man thuis geweest om hem op andere gedachten te brengen, maar daar wilde hij van niets weten. 'Er is de verdachte de hand gereikt. Hij moet gewoon zijn straf uitzitten', stelde de officier van justitie.

De rechter was het met de officier eens. 'Hij heeft alle kansen gekregen'. De rechter zette de drie weken voorwaardelijk om in een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf.