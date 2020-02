Kamer kritisch op onwetendheid Wiebes over falend CVW: 'Totale onzin'

Verschillende Kamerleden noemen die reactie ongeloofwaardig. RTV Noord toonde begin deze week aan dat het ministerie van Wiebes al in de zomer van 2017 is gewaarschuwd voor wanpresteren van het CVW.

Niet ingegrepen

Desondanks is al die tijd niet ingegrepen, waardoor de versterkingsoperatie al jarenlang achterloopt. Hoewel het ministerie meerdere malen is gewaarschuwd door toenmalig topman Hans Alders van de Nationaal Coördinator Groningen, ontkent het ministerie dat het destijds wist van de problemen bij het CVW.

Totale onzin

'De reactie dat het even duurde voordat de signalen echt doorkwamen is echt totale onzin', zegt Tom van der Lee van GroenLinks. Sandra Beckerman (SP): 'Vindt u het zelf geloofwaardig? Het kabinet wist het wel degelijk.'

Henk Nijboer van de PvdA stelt dat iedereen in Groningen wist dat het niet liep bij het CVW. Matthijs Sienot (D66): 'Als die signalen eerder serieus waren genomen, hadden Groningers minder lang in de wachtkamer hoeven te zitten.'

Eerlijkheid

Agnes Mulder van coalitiepartij CDA hamerde op eerlijkheid bij Wiebes. 'Ik denk dat hier in de parlementaire enquete ook aandacht aan zal worden gegeven', zegt zij. 'Dus ik vraag van de minister een heel eerlijk antwoord.'

Wiebes zelf hield voet bij stuk. Hij erkende wel dat er signalen binnen kwamen over het niet functioneren van het Centrum Veilig Wonen, maar hij had gesterkt door naar eigen zeggen harde afspraken de hoop dat het goed zou komen.

Authentiek

De afspraak die er lag dat er duizend huizen zouden worden versterkt. In de praktijk bleken het resultaat slechts enkele tientallen. 'Mijn ontgoocheling over die cijfers was authentiek', benadrukte de minister nog maar eens.

'Bij mij bestond toen de overtuiging dat het (de versterking van duizend woningen, red.) echt ging gebeuren', zei Wiebes. 'Dat is niet juist geweest. Ik heb te veel vertrouwen gehad in een organisatie waar ik niet alle controle over had en ik heb moeten erkennen dat het resultaat onvoldoende was.'

Parlementaire enquête

De roep om een parlementaire enquête op relatief korte termijn wordt steeds groter, zo bleek tijdens het debat. Dat de enquête er komst staat al vast, alleen is het nog de vraag wanneer. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil eerst dat cruciale wetgeving wordt afgehandeld.

Het leek er even op dat dit nog het hele jaar kan duren, maar dat is ook voor coalitiepartijen CDA en ChristenUnie onacceptabel. De laatste cruciale wet over de versterkingsoperatie moet wat hen betreft rond de zomer worden geregeld. Dan zou daarna begonnen kunnen worden met de enquete.

