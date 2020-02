Celstraf geëist tegen inbreker met Louis Vuittontas

De man heeft vorig jaar mei twee keer ingebroken in een restaurant aan de Langestraat in Groningen. Hij ontkende in eerste instantie de inbraken maar bekend toen hij met de beelden werd geconfronteerd.

De Stadjer droeg inbrekersgereedschap in een Louis Vuitton tas. Die werd later bij hem aangetroffen. Hij was getipt door een werknemer, zei hij tegen de rechter. Er zou geld in het restaurant liggen. De man stond terecht voor nog eens zes strafbaar feiten in de periode van juli 2018 tot begin mei 2019.

Scooters

Volgens het Openbaar Ministerie hield de Stadjer zich bezig met diefstal van scooters en fietsen. Op zijn telefoon stond een groepsapp, waarin gestolen scooters over en weer werden aangeboden. De inbreker werd ook op een gestolen scooter aangehouden. Hij kwam kort daarop op vrije voeten.

In oktober van 2018 werd de man betrapt op een reeks winkeldiefstallen van sportartikelen. Hij droeg een geprepareerde tas. Hij werd opnieuw aangehouden, maar kwam opnieuw op vrije voeten.

In januari 2019 reed de Stadjer, samen met een vriend, op een gestolen fiets. Hij had een bivakmuts en een Louis Vuittontas met inbrekersgereedschap bij zich. In mei 2019 raakte de Stadjer in gevecht met supermarktmedewerkers, nadat een vriend werd betrapt op het stelen van chocolade.