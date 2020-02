Topjaar voor Groninger musea: bijna een miljoen bezoekers

Het was een goed jaar voor de musea in Groningen. De musea in de provincie trokken in 2019 in totaal 927.201 bezoekers. Dat zijn er ruim 110.000 meer dan in 2018. Toen wisten 815.050 mensen de musea te vinden.

Het gaat in totaal om vijftig musea; negen in Stad en 41 daarbuiten.

Het Groninger Museum is verantwoordelijk voor ruim een derde van het totale aantal bezoekers; het afgelopen jaar bezochten 324.000 het museum. Dat is het op één-na-beste jaar ooit.

Ook Vesting Bourtange staat in de top-drie. De vestingstad trok zo'n 90.000 bezoekers. Dat waren er vijfduizend meer dan vorig jaar.



Fraeylemaborg

De Fraeylemaborg in Slochteren is ook steeds populairder onder dagjesmensen. Het bospark trok 61.500 bezoekers en het museum nog eens 38.741 mensen. In het park kwamen in 2019 zo'n 15.000 bezoekers meer en in het museum zo'n vijfduizend; een fikse stijging dus ten opzichte van 2018.

De glastentoonstelling van Bernard Heesen viel in goede aarde, denkt een woordvoerder. 'Die stijging wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat mensen wennen aan de warme zomer. Ook het feit dat de follies in het park van binnen kunnen worden bezocht, ook als er geen toegangskaartje voor de borg wordt gekocht heeft invloed op de toename.'

GRID

De directeur van het GRID Grafisch Museum in Groningen is buitengewoon enthousiast over het resultaat van 2019; bijna 15.000 bezoekers ten opzichte van 11.000 vorig jaar. 'Niet eerder vertoond in de geschiedenis van het museum.'

Universiteitsmuseum

Het Universiteitsmuseum in Groningen noteerde het afgelopen jaar 16.334 bezoekers. Vorig jaar waren er dat nog minder dan 11.000. 'Een succesvol jaar. We groeiden flink ondanks de invoering van een toegangsprijs.'

Visserijmuseum

Voor het Visserijmuseum in Zoutkamp gaat 2019 de boeken in als een absoluut recordjaar. De expositie '50 jaar afsluiting Lauwerszee - Het verdriet van Zoutkamp' trok maar liefst 7372 bezoekers, tweeduizend meer dan in 2018.

Museum Wierdenland

Ook Museum Wierdenland in Ezinge laat een groei zien ten opzichte van 2018. Het museum vierde in 2019 het 25-jarig bestaan met in dit jubileumjaar extra aandacht voor museumoprichter Jan Delvigne.

MuzeeAquarium

Het MuzeeAquarium in Delfzijl heeft in 2019 25.359 bezoekers ontvangen. 'Boven verwachting' laat het museum weten. '2019 was het eerste jaar dat het museum weer volledig geopend was na de herbouw. In 2018 was het zeven maanden open en kwamen er 20.230 bezoekers.'



Historische Scheepwerf Hoogezand-Sappemeer

De Historische Scheepwerf Hoogezand-Sappemeer denkt dat de toename met name te danken is aan speciale evenementen. Dit jaar waren er onder meer de Open Monumentendag en WinterWelvaart.



Veenkoloniaal Museum

Het Veenkoloniaal Museum in Veendam ontving in 2019 veel scholen en meer Museumkaartbezoek dan anders. Vooral de herfstmaanden waren erg druk voor het museum. In totaal trok het museum meer dan 27.000 bezoekers, ruim 3500 meer dan vorig jaar.



't Verzoamelhuus Niekerk

Museum 't Verzoamelhuus Niekerk (WK) noteert met zo'n driehonderd mensen een kleine plus ten opzichte van 2018. Met name de expositie Kroamschudden is goed bezocht. De expositie ging niet alleen over de kraamkamer in vroegere tijden, maar ook over de vroegere plaatselijke fotograaf Marten Hazenberg.

Stichting Oude Groninger Kerken

Behalve musea weten ook kerken van de Stichting Oude Groninger Kerken belangstelling te trekken. De stichting laat weten dat 'meer dan 65.000 belangstellenden de kerken bezochten naar aanleiding van de jubileumcampagne '50 kerken open!'. Ook kwamen veel mensen af op de theatervoorstellingen in de kerken in het kader van 'Veur Aaltied', die nagenoeg uitverkocht waren.

Lees ook:

- Groninger Museum beleeft topjaar, mede dankzij Daan Roosegaarde