Zondagmiddagdisco Chaperon viert feest: 'Het is een deel van je leven'

Op 15 februari 1970 begon het en vijtig jaar later zijn er nog talloze verhalen over te vertellen. Chaperon, de zondagmiddagdisco van Musselkanaal, viert haar vijftigste verjaardag.

Hij begon in 1970 met een aantal vrienden in Hotel Warringh in Ter Apelkanaal. Ben Schomaker was één van hen. Hij was niet alleen dorpshoofd van Musselkanaal, maar ook lange tijd dj van het dorp.

BZN

Schomaker stond op 15 februari 1970 achter de draaiknoppen tijdens de eerste editie van Chaperon, de zondagmiddagdisco die vertier moest brengen aan de jeugd in Zuidoost-Groningen.

En dat vertier kwam er. 'We hebben BZN op een gegeven moment een aantal jaren op rij te gast gehad', vertelt Ben. 'En dan was het hopen dat ze een hit hadden tegen de tijd dat ze kwamen, want dan wilde iedereen komen. En dat gebeurde dan ook.'

Verhuizing

Schomaker maakte ook de verhuizing mee van hotel Warring naar Zandberg en uiteindelijk naar hotel Platen, van hotelier Willem en Greet Platen in Musselkanaal.

Daar beleefde de zondagmiddagdisco haar finest hour. Na jaren achter het mengpaneel te hebben gestaan, droeg Ben Schomaker het stokje over aan zijn zoon Hermen.

'Wat Chaperon voor mij is? Het is de liefde, de passie voor de muziek', vertelt Hermen. 'Mensen vermaken, dat is wat bij mij en mijn vader in het bloed zit. Dat draag je altijd mee.'

Liefde voor muziek

Dat de liefde voor de muziek werd overgebracht van vader op zoon, doet Hermen goed. Hij denkt met veel plezier terug aan al die momenten.

'Dat is natuurlijk een klik, dat is geweldig. Dat is toch een bepaalde band die je misschien anders niet gehad zou hebben. Je trekt op een andere manier met elkaar op. Dat is uniek. Hij is mijn vader, maar op zo'n middag en avond met Chaperon is het ook gewoon een kameraad.'

Jipsingboermussel

Chaperon kent talloze verhalen. Zoals die keer dat 3FM-DJ Rob Stenders een vrouw uit Jipsingboermussel aan de lijn had, en Stenders niet kon geloven dat er een dorp bestond met die naam. 'Als er een discotheek is, dan kom ik daar voor niets draaien', riep Stenders, waarop hij er door vele Groningers op werd gewezen dat pal naast Jipsingboermussel een discotheek was, Chaperon genaamd.

'En Stenders kwam voor niks draaien, dat was wel mooi', zegt Hermen lachend. 'Ik liep in die tijd stage bij de rechtbank in Winschoten. Opeens telefoon, voor mij, van 3FM. Ze wilden weten of Chaperon echt bestond. Die mensen van de rechtbank dachten: 'Wat is dit voor een stageloper?'

Beachparty

Of zoals die keer dat Hermen en zijn vrienden een beachparty organiseerden en een vrachtwagen vol zand lieten aanrukken. Dat zand werd in de feestzaal gebracht, en voor extra vermaak werd er een zwembad neergezet.

'Maar na anderhalf uur lag dat zwembad plat, dus dat werd een beachparty met veel modder...'

Rode consumptiebon

Maar Chaperon is ook de rode consumptiebon, die rood was waardoor mogelijke fraudeurs de bon niet onder de kopieermachine konden leggen.

Die rode bonnen waren voor vele moeders van feestgangers echter een crime, want wanneer iemand de bon vergat uit zijn of haar spijkerbroek te halen, zag de was van moeders er veel roder uit dan gebruikelijk. De Facebookpagina van Chaperon leert dat velen hiermee te maken hadden, getuige de reacties.

Reüniefeest

Al die verhalen komen 15 februari naar boven tijdens een reüniefeest in De Gelegenheid. Ben en Hermen Schomaker staan dan allebei achter de draaitafel. 'En hoe het loopt, geen idee. Het staat wel vast dat we er weer een geweldig feest van gaan maken', aldus Ben Schomaker.