Opgestapt SP-raadslid blijft Baudet 'nazi' noemen

Maarten Kluit, voormalig fractievoorzitter van de SP in Midden-Groningen, noemt Thierry Baudet opnieuw een 'nazi'. Eerder bood hij excuses aan en nam hij de woorden terug. Nu zegt hij dat hij 'niet meer prominent bezig is voor de SP en het zijn persoonlijke mening is'.

Kluit is in opspraak geraakt nadat hij Forum voor Democratie-leider Baudet in een tweet uitmaakte voor 'nazi' en 'de grootste bedreiging van de natiestaat'. Een dag later verwijderde hij het bericht en nam hij de uitspraken terug. Later die dag besloot hij zijn zetel in te leveren na een gesprek met de fractie en het afdelingsbestuur.

Excuses aan SP-fractie

De excuses die hij destijds maakte waren alleen bedoeld voor de SP-fractie en niet voor Baudet. 'Ik heb letterlijk mijn excuses aangeboden aan de SP, want de opmerking was ongepast vanwege mijn positie op dat moment', aldus Kluit. Hij was toen nog fractievoorzitter.

Nu hij afscheid heeft genomen van de SP-fractie en zijn twitterpagina op privé heeft gezet noemt hij Baudet opnieuw een nazi. Het voormalig raadslid heeft zijn twitterbiografie aangepast en voegt toe: 'Noemde Baudet een nazi. Doet dat nog steeds'.

Na navraag bij Kluit is hij zich van geen kwaad bewust: 'Ik ben niet meer prominent met de SP bezig', is zijn verklaring. 'Ik mag mijn eigen mening hebben, dus dan vind ik dat dit mag', vervolgt hij.

Afscheid van de raad

Kluit nam afgelopen donderdagavond afscheid van de gemeenteraad in Midden-Groningen. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn sprak hem toe: 'U bent geen man van veel woorden, maar wel een man met een duidelijke mening en daar sta je dan ook voor. Het is de kunst om het debat aan te gaan, maar in de uiting moeten we binnen de spelregels van het fatsoen blijven. Ook als de ander dat niet doet', zei de burgemeester.

De nieuwe fractievoorzitter van de SP, Han van der Vlist, had geen behoefte om te reageren op de recente uitspraken van Kluit omdat hij geen onderdeel meer uitmaakt van de fractie. Wel blijft hij lid van de SP.

