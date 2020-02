Gasberaad niet overtuigd door Wiebes: 'Nog steeds geloofwaardigheidsprobleem'

Het Groninger Gasberaad is in het debat in de Tweede Kamer niet overtuigd door gasminister Eric Wiebes (VVD). 'Ik vond zijn antwoorden nog steeds heel erg diffuus', zegt Susan Top van het Gasberaad.

De Tweede Kamer debatteerde onder meer over het feit of Wiebes de waarheid sprak over het Centrum Veilig Wonen.

Parlementaire enquête

Naar eigen zeggen wist de minister pas vorig jaar van het wanpresteren van het CVW, maar documenten toonden aan dat zijn ministerie twee jaar eerder al op de hoogte was.

'Dit is volgens mij nog steeds onvoldoende opgehelderd', zegt Top. 'Maar over een ding zijn we het dan blijkbaar wel eens: dit moet onderdeel zijn van de parlementaire enquête.'

Dezelfde situatie als vorig jaar

Wiebes heeft ook na het debat van donderdag nog steeds een geloofwaardigheidsprobleem, vindt Top. 'En we zitten weer in dezelfde situatie als een jaar geleden: ook dit jaar moet het gebeuren, maar we weten niet of de organisaties daar wel toe in staat zijn.'



