Donar plaatst zich voor halve finale bekertoernooi

Eerder werden de Rotterdammers in MartiniPlaza al met 92-58 verslagen, waardoor Donar zelfs met 33 punten verschil mocht verliezen.

Zo'n scenario heeft er nooit in gezeten, want de ploeg van coach Erik Braal begon sterk aan de wedstrijd. Na het eerste kwart stond het al 8-24. Halverwege was de stand 26-36. Na het derde kwart was het verschil nog steeds ruim: 43-58.

Love

Topscorer aan de kant van Donar was Carrington Love met dertien punten. Matt Williams maakte er elf.

Landstede

Tegenstander in de halve finale is Landstede Hammers uit Zwolle. Volgende week dinsdag is het eerste duel in Zwolle. Donderdag is de return in Groningen.

Den Helder

Zondag om 15:00 uur speelt Donar thuis voor de competitie tegen Den Helder Suns. Dat duel is live te volgen via een stream van RTV Noord.