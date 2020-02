Scheidsrechter Krans gehuldigd na vijftig jaar trouwe dienst

Henk Krans (71) uit Groningen is donderdagavond gehuldigd, omdat hij vijftig jaar actief is als scheidsrechter. Hij werd verrast tijdens een training op sportpark Corpus den Hoorn.

Krans werd toegesproken en kreeg enkele cadeaus uit handen van de voorzitter van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken, Robert van Dorst.

'Hier had ik helemaal niet op gerekend. Ik vind het fantastisch', glundert Krans. 'Ik heb het huilen moeten inhouden, maar misschien komt dat later. Ik ben ze allemaal heel erg dankbaar', aldus Krans.

Vrouw aan zijn zijde

De vrouw van Henk Krans, Roely, stond aan zijn zijde. Zij had het even moeilijk. 'Ik voelde wel een paar tranen. Ik moest me op een gegeven moment even omdraaien, want ik dacht: hij moet mijn tranen niet zien, want dan begint hij ook.'

Voorzitter Van Dorst vindt dat Krans het bij uitstek verdient om zo gehuldigd te worden. 'Henk is ook nog eens een heel fijn mens. Al die jaren, dat hij hier bij ons lid is, was hij er altijd. Elke vergadering, trainingen... Hij slaat nooit over.'

'Sinds ik voorzitter ben, en dat is zo'n 27 jaar, kan ik me niet herinneren dat wij iemand hebben gehad die vijftig jaar lang scheidsrechter is geweest.'

Actief blijven

Henk Krans, die na dit jaar stopt als scheidrechter, blijft zeker actief in het wereldje. 'Ik blijf lid van de scheidsrechtersvereniging. Ik hoop nog heel wat jaartjes. Ik ga ook de begeleiding in. Ik wil proberen twee keer in de week te trainen. Ik ben 71 jaar, maar ik voel me nog hartstikke lekker.'