Veendam 1894 heeft een nieuw bestuur

Veendam 1894 gaat voorlopig verder met vier bestuursleden. Zij zijn gekozen tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van de voetbalclub. De verwachting is dat zich in de komende tijd meer mensen aansluiten.

In het oude bestuur was een onwerkbare situatie ontstaan met als gevolg dat iedereen, in totaal negen mensen, zijn of haar functie ter beschikking stelde.

Beoogd voorzitter Peter Boschma liet een half uur voor aanvang van de bijeenkomst per mail weten niet meer verkiesbaar te zijn. De reden waarom hij verstek liet gaan, werd niet duidelijk. Boschma was sinds eind november interim voorzitter.



Functies nog niet verdeeld

Binnen het nieuwe bestuur zijn de functies nog niet verdeeld. Jorrit Bunskoek is als woordvoerder aangewezen.

'We vinden het belangrijk dat het vorige bestuur de overdracht keurig heeft gedaan. Hier kunnen wij mee verder en we hebben er alle vertrouwen in dat we op een positieve manier verder kunnen. Verder hopen we dat onze jeugd en senioren zonder zorgen verder kunnen met voetballen. Dat is voor nu het belangrijkste', zegt Bunskoek.



Eén agendapunt

De vergadering werd massaal bezocht door de leden. De bestuursverkiezing was het enige agendapunt.

In eerste instantie was er weinig animo voor een bestuursfunctie. Na een schorsing van drie kwartier stelden zich vijf personen beschikbaar.

