Bedrijf uit Stad levert brillen aan China in strijd tegen coronavirus

Agrarische groothandel BTN de Haas in Stad heeft 1500 brillen geleverd aan China. Het gaat om speciale veiligheidsbrillen die gedragen worden in de strijd tegen het coronavirus.

De brillen worden gebruikt in de ziekenhuizen daar. Het is een bril met ventilatiegaten, zodat er geen condens op de glazen kan komen.

Telefoontje

'We kregen een telefoontje vanuit de Chinese gemeenschap hier. Ze zijn allemaal aan het zoeken, want daar is helemaal niks meer', zegt directeur Wim Kwant van het bedrijf.

De brillen worden in Nederland vooral gebruikt in de agrarische sector, bij slijpwerkzaamheden.

Chinese doden

Het dodental van het virus in China is gestegen tot 636. In de provincie Hubei, waar het virus uitbrak, kwamen 618 mensen om. Dat meldt de Chinese overheid. Ook in een aantal Europese landen is het virus uitgebroken.

