GIJS hoopt op nieuwe ijshockeyhal: 'En dat is heel realistisch'

De Groninger IJshockeyclub GIJS is met de gemeente Groningen in gesprek over de bouw van een nieuwe ijshal. De huidige hal in sportcentrum Kardinge is niet toekomstbestendig meer.

Dat zegt GIJS-voorzitter Jacob van Gelder. 'Dat zal waarschijnlijk wel op dezelfde plek moeten komen. Alle aan- en afvoerwegen zitten daar al, en er is een groot P+R terrein. Maar dat kost natuurlijk geld.'

Tientallen miljoenen

Precieze bedragen kan Van Gelder nog niet noemen: 'Tja, wil je gouden kranen of normale kranen? In ons geval zullen dat wel normale kranen worden.. en dan moet je wel aan twintig tot dertig miljoen denken.'

Hoe realistisch is dat, in een tijd waarin veel op sport wordt bezuinigd? 'Heel realistisch', geeft de voorzitter aan. 'Als je dat weer in dertig jaar afschrijft, net als met deze ijsbaan, dan is dat een miljoen per jaar. En misschien moet je daar ook een paar commerciele bedrijven bij betrekken.'

Waarom zou je naar België rijden op zaterdagavonden, terwijl je ook vlak over de Duitse grens in Münster of Nordhorn kan spelen? Jacob van Gelder - Voorzitter GIJS

Sponsoren

Ontwerptekeningen zijn er nog niet, maar de eerstedivisionist zet in op een hal waar ook ruimte is voor hotelkamers en vooral meer sponsorruimte. 'Meer sponsoren betekent meer geld, dan kunnen wij sportief ook weer stappen zetten.'

Een nieuwe ijshal moet ook zorgen voor meer baancapaciteit: 'Wij delen die ijsvloer met heel veel andere partijen (schaatsverenigingen, curling, shorttrackers, recreanten, red.) en daardoor kunnen wij maar beperkt gebruik maken van het ijs. Dat heeft gevolgen voor het aantal trainingsuren.'

Niet promoveren

Zaterdag beginnen de Groningers met de playoffs om promotie naar de eredivisie. Van Gelder geeft GIJS opnieuw een goeie kans op succes in de playoffs, maar bij een eventuele titel wil de ploeg niet promoveren.

'In de eredivisie gelden hogere eisen aan zaalcapaciteit. Hoe de situatie nu is kunnen we niet trainen en spelen wanneer we maar willen.'

Zaterdagavonden



Maar mogelijk komt er een andere competitieopzet, verklapt Van Gelder. 'Waarom zou je naar België rijden op zaterdagavonden, terwijl je ook vlak over de Duitse grens in Münster of Nordhorn kan spelen? Daar staan ook prachtige ijshallen en dat kost veel minder geld. En dat geeft ook de mogelijkheden om meer buitenlandse spelers te halen, want die mag je 'gewoon' uit Duitsland halen'.

Geleen

Of en wanneer er een Duits-Nederlandse competitie komt, moet in de nabije toekomst duidelijk worden. 'Wij en de andere clubs gaan hier in de komende weken met de Nederlandse IJshockeybond (NIJB) over in gesprek.'

GIJS begint de playoffs in de eerste ronde tegen Geleen. Zaterdag is de uitwedstrijd,, zondag is de return om 17.00 uur in Kardinge.

