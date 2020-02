Dit weekend in Groningen: Wandelen door de natuur en een kerkdienst in dialect (update)

Het is weer weekend! En mocht je nog geen idee hebben wat je gaat doen... We zetten een aantal suggesties voor je op een rij.

Kerken in de streektaal

Een Rooms-Katholieke eucharistieviering, maar dan in de streektaal. In het Veenkoloniaals, om precies te zijn. Zondagmorgen om 10:00 uur wordt hij gehouden in de Antoniuskerk in Musselkanaal, voor de zestiende keer.

Voorganger is pater Ben Bolmer, geboren en getogen in Musselkanaal. Na afloop van dienst staat er voor de bezoekers een kopje snert klaar.

Voor de verzamelaars

Verzamelaars opgelet: in zaal De Eendracht in Stadskanaal wordt zaterdag de zesde Grote Winterbeurs gehouden. Voor één euro mag je de zaal in, de beurs duurt van 09:30 tot 15:00 uur.

Volgens de organisatie komen liefhebbers van postzegels, boeken, ansichtkaarten, poststukken, munten, winkelwagenmuntjes, speldjes, sigarenbandjes, boeken en spullen van het Koninklijk Huis er zeker aan hun trekken.

Herfstige winterwandeling (1)

Vanaf De Onlanderij aan de Madijk in Eelderwolde kan je zondagochtend om 10:00 uur op pad voor een wandeling met als thema 'Voel de winter'. Al wordt het afgaande op het weerbericht eerder een herfstwandeling.

'In de winter lijkt het leven in de natuur stil te staan, maar is dat waar? Kom en zoek samen naar tekens van leven in de winterse Onlanden. We zoeken de sporen van reeën en andere dieren. We leren knoppen te herkennen en we gaan ontdekken wat dieren die niet in winterslaap zijn eten', belooft de boswachter.

De tocht duurt zo'n twee uur en is geschikt voor kinderen en volwassenen. Kinderen betalen 5 euro, volwassenen 8.

Herfstige winterwandeling in Nuis afgelast

Ook rond de Coendersborg in Nuis zou zondag een winterwandeling langs vaarten, wijken en bospaadjes gehouden worden. Vanwege storm Ciara heeft het Groninger Landschap deze wandeltocht moeten afgelasten.



Veel plezier dit weekend!



Dit bericht is aangepast na de afgelasting van de wandeltocht in Nuis.