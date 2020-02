Roxeanne Hazes komt als Ambassadeur van de Vrijheid naar Groningen

Speciaal voor het lustrum 75 jaar vrijheid vliegen er dit jaar niet drie maar vier Ambassadeurs van de Vrijheid door het land. Naast Roxeanne Hazes zijn dat Kris Kross Amsterdam, Snelle en Lucas & Steve.

Vereerd

Roxeanne Hazes is enorm vereerd dat ze dit jaar als Ambassadeur van de Vrijheid mag optreden: 'De Tweede Wereldoorlog heeft me altijd gefascineerd. Tijdens geschiedenisles en met mijn vader keek ik oorlogsfilms. Mijn oma was Joods; een groot deel van haar familie is vermoord in de oorlog. Ze was mijn hartsvriendin. Op mijn zestiende overleed ze. Ik wilde alles over de oorlog weten, maar het maakte me tegelijkertijd ook verdrietig.'

Kleine en grote angsten

'Nu ik zelf moeder ben, krijgen oorlog en vrijheid weer een andere betekenis voor me. Ik ben niet meer alleen, ik ben nu verantwoordelijk voor een kindje en daar komen angsten bij kijken. Kleine en grote angsten; we leven helaas in een wereld waar terreuraanslagen gepleegd worden. Het ambassadeurschap is echt de klap op de vuurpijl voor mij, de Bevrijdingsfestivals zijn de leukste festivals van het jaar. Ik heb alleen hoogtevrees, dus ik zie wel een beetje op tegen de helikoptervluchten. Het is heel eervol dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft gezien wat ik wil uitstralen tijdens mijn shows en op mijn social media-kanalen. Mijn boodschap is dat het belangrijk is om jezelf te zijn en dat we elkaar daarin accepteren.'

Verdieping

Bevrijdingsfestival Groningen viert ook dit jaar vrijheid in het Stadspark. Naast live muziek biedt het festival ook verdieping. Zo zijn er ook Vrijheidscolleges.