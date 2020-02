Tweede leven voor vuilnismannenpak: 'Een stoere iPadhoes of tas bijvoorbeeld'

Vrijdagochtend presenteerde Vanhulley, een sociaal project waarbij kwetsbare vrouwen kleding een tweede leven geven, de resultaten van hun nieuwe opdracht.

Knaloranje

De gemeente Groningen had bedrijfskleding van de milieudienst over en wilde het graag recylcen. 'We hebben er verschillende dingen van gemaakt. Stoere dingen ook vooral, met dat knaloranje', vertelt projectleider Jolijn Creutzberg.

'Naast hoezen en tassen hebben we ook kinderkleding gemaakt. Zodat kinderen een keertje meekunnen met de mensen op de vuilniswagen. De milieudienst is namelijk bezig met sociale projecten.'

Kerstattenties

Het vermaken van de kleding van de milieudienst is een van de nieuwe projecten van Vanhulley. Het begon ooit met het maken van boxershorts.

'We merken dat steeds meer bedrijven worstelen met het probleem van overtollige bedrijfskleding. Zomaar weggooien of verbranden is niet meer van deze tijd. Dus proberen we creatieve oplossingen te bieden. Zo hebben we er ook al eens kerstattenties van gemaakt', aldus Creutzberg.