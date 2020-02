Gezocht: miss (of mister) voor het Noord-Groninger Sportgala

Het Noord-Groninger Sportgala dat vanavond in Winsum wordt gehouden is naarstig op zoek naar een miss om de prijzen uit te reiken. Eigenlijk zou Miss EemsmondSport dat doen, 'maar die viel met griep ondersteboven'.

En dus plaatste Nanko Kiel van organisator EemsmondSport een oproep op Twitter. 'Er zijn al wat reacties. Even kijken wie we de sjerp omhangen. Desnoods hang ik hem zelf om. Maar we krijgen het wel voor elkaar, ik ben een positief ingesteld mens. Ik wil wel graag om 15:00 uur weten waar ik aantoe ben.'

Presentator

Een aantal kandidaten is al meteen afgevallen zegt Kiel, omdat ze jonger dan 18 zijn. Ervaring met het werk als miss is niet per se nodig. 'We hebben een ervaren presentator, die sleept haar er wel doorheen.'

Het belangrijkste is dat de nieuwe miss weet welke prijs naar wie moet. 'Zodat we niet per ongeluk de verkeerde uitreiken.'

Toen duidelijk werd dat de beoogde miss ziek, werd eerst gekeken naar de dames die als tweede en derde eindigden bij de Miss EemsmondSport-verkiezing. 'Maar de tweede zit in het buitenland en de derde is ook al ziek geworden...'

Geen miss, maar mister?

Journaliste Janine Abbring reageert op het twitterbericht met de suggesties 'dit lijkt me een goede gelegenheid om een mister Eemsmondsport in te zetten'. Prima idee, vindt Kiel. 'Ik sta overal open voor. Tuurlijk!'

Het gala begint vrijdagavond om 20:30 uur in De Borg in Winsum.