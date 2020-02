Dit Wordt De Week: Slaagt de zelfrijdende trein voor de passagierstest?

Een machinist in de simulator van een zelfrijdende trein (Foto: Provincie Groningen/Fotobewerking RTV Noord)

Maar er zit meer in de pijplijn. Wat? Je leest het in deze nieuwe rubriek, waarin we vooruitblikken op de komende week.

Kuipers weer voor de rechter

Dinsdag gaat de rechtszaak tegen voormalig No Surrender-kopstuk Henk Kuipers verder. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van twaalf strafbare feiten, zoals het leiding geven aan een criminele organisatie, afpersing, mishandeling en valsheid in geschrifte. Dit zou in de periode van 2014 tot begin 2017 zijn gebeurd.

De rechtbank kwam afgelopen week tot de behandeling van vijf feiten. De rest wordt komende dinsdag vanaf 9 uur behandeld.

Challenge Cup

De volleyballers van SAMEN. Lycurgus staat woensdagavond een loodzware opdracht te wachten. Thuis moeten de Groningers met 3-0 of 3-1 in sets winnen van het Franse Montpellier in de achtste finale van de Challenge Cup.

Twee weken geleden ging Lycurgus in Frankrijk met 3-0 kansloos onderuit. De return wordt gespeeld in de Topsporthal van het Alfa-College en begint om 20.00 uur.

Zelfrijdende trein

Van donderdag tot en met maandag rijden er elke avond zelfrijdende treinen op het spoor tussen Groningen en Buitenpost. Het gaat om een proef van de provincie Groningen, ProRail, Stadler en Arriva.

Het is niet voor het eerst dat hiermee getest wordt. Wat wel nieuw is: er mogen voor het eerst passagiers mee. Elke avond mag een groep testreizigers instappen voor twee retourritten tussen beide stations. Een oproep voor deelnemers leverde binnen de kortste keren voldoende aanmeldingen op.

Wandelroute van het jaar?

Het Pronjewailpad is genomineerd als Wandelroute van het Jaar. Het 250 kilometer lange pad staat op de longlist van zes Nederlandse, Belgische en Luxemburgse wandelpaden. Zaterdag wordt bekend wie de winnaar is de Benelux, tijdens de Fiets- en Wandelbeurs in Gent.

Valentijnsdag

Oja, vrijdag is het natuurlijk Valentijnsdag. Ook RTV Noord besteedt daar aandacht aan. Wil jij die dag iemand verrassen? Geef diegene dan hier op.

Eigen nieuws

Heb je eigen nieuws om met ons te delen? Stuur ons dan een bericht via redactie@rtvnoord.nl.