Foto's van onder andere Nick Cave en David Bowie in het Groninger Museum

Direct bij binnenkomst zien bezoekers al een aantal iconische foto's van Miles Davis, David Bowie en Nick Cave gemaakt door Anton Corbijn. 'Deze foto's hebben wel een bijzondere link met de stad Groningen', vertelt samensteller Ruud Schenk.

Corbijn begon zijn carrière in Groningen Ruud Schenk - samensteller fototentoonstelling

'Fotograaf Corbijn begon zijn carrière hier in Groningen met het fotograferen van Herman Brood en andere popbandjes. In 2000 was er een overzichtstentoonstelling over Corbijn in het museum. Destijds is een aantal van zijn werken aangekocht.'

Mode-, portret- en geënsceneerde fotografie

Door de jaren heen zijn er talloze fototentoonstellingen in het museum geweest. Beetje bij beetje werden er steeds meer foto's aangekocht. 'Directeur Frans Haks begon hiermee, toen hij in 1978 directeur van het Groninger Museum werd. Het museum heeft zich van het begin af aan gericht op bepaalde soorten fotografie, zoals mode-, portret- en geënsceneerde fotografie en niet op andere vormen, zoals bijvoorbeeld persfotografie.'

Frederique en Sacha. Foto: Inez van Lamsweerde



Het museum was daarin heel succesvol en verzamelde al in de jaren negentig werk van Inez van Lamsweerde, later een van de toonaangevende modefotografen van de wereld. De enorme werken van vele meters zijn tegenwoordig onbetaalbaar, maar hangen nu in het Groninger Museum.

De tentoonstelling 'Wat zullen de buren zeggen?' duurt nog tot en met 30 augustus.