Verdachte bioscoopmoorden betuigt medeleven met nabestaanden

Ergün S., die verdacht wordt van de moord op schoonmakers Gina en Marinus in de Pathé-bioscoop in Groningen, heeft tijdens de eerste zitting van zijn rechtszaak medeleven betuigd met de kinderen van het omgekomen echtpaar.

'Ik vind het een hele treurige zaak op zich', zei S. Hij wilde de nabestaanden een gedicht voorlezen, maar deed dat op aandringen van de rechtbank niet.

De dochter van het echtpaar was in de rechtszaal aanwezig.

Psychose

'Ik had een psychose en herken me zelf niet in wat er gebeurd is als ik erop terugkijk', verklaarde S. 'Ik houd me nu goed aan mijn medicatie, en weet niet wat me overkomen is.'

Identiteitspapieren achtergelaten

Volgens de officier van justitie kon de verdachte na de moorden snel geïdentificeerd worden omdat hij zijn identiteitspapieren in de bioscoop achterliet.

Ergün S. kwam volgens de officier rond 8.15 uur binnen via de schuifdeuren waar even daarvoor een andere schoonmaker naar buiten was gegaan. Het vermoorde echtpaar was net binnen.

Schoonmaakruimte

S. zou zich verstopt hebben in de schoonmaakkast. Toen het vrouwelijke slachtoffer de deur van de kast opende ging de verdachte haar te lijf met een mes. Haar man kwam op geschreeuw af waarna Ergün S. ook hem te lijf ging.

Bioscoopmoorden

Ergün S. wordt ervan verdacht dat hij op zaterdagochtend 26 oktober 2019 het Slochter echtpaar Marinus Visser en Gina Visser-Kaper om het leven heeft gebracht.

Hun lichamen werden gevonden door een medewerker van Pathé. De verdachte werd een dag later elders in de stad opgepakt.

