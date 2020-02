Omwonenden eisen verbod rietproef tijdens kort geding

De rechtszaal in Groningen was amper groot genoeg om alle belangstellenden voor het kort geding over de zogenaamde rietproef in Lauwersmeergebied te herbergen.

Zeker veertig direct betrokkenen, boeren, recreatieondernemers, jachthaveneigenaars en woningbezitters volgden de rechtszaak. Ze verzetten zich tegen de rietproef die aanstaande is in het gebied. Via het kort geding hopen ze te bereiken dat de rechter de proef verbiedt of in elk geval uitstelt.

Waterpeil verhoogd

Het kort geding is gericht tegen Waterschap Noorderzijlvest dat de proef gaat uitvoeren in opdracht van de provincies Groningen en Friesland. Tijdens de rietproef, die op 15 februari moet beginnen, wordt het waterpeil in het gebied gedurende zes weken met veertig centimeter verhoogd.

Het doel is dat oprukkende bomen en struiken afsterven en dat de aangroei van riet wordt gestimuleerd. Zeldzame vogels die afhankelijk zijn van riet moeten daarvan profiteren.

Belangenafweging

De centrale vraag tijdens de rechtszaak: heeft het waterschap de belangen van de inwoners van het gebied voldoende afgewogen en gewaarborgd?

De inwoners vinden van niet, maar het waterschap en beide provincies stellen dat er genoeg veiligheidskleppen zijn ingebouwd om de proef veilig en verantwoord uit te voeren. Zo kan de proef meteen worden stilgelegd, bijvoorbeeld als de veiligheid in het gebied in het geding komt.

Verzilting landbouwgrond

Ruim drieënhalf uur had de voorzieningenrechter nodig om de argumenten van beide partijen aan te horen.

Eerst de tegenstanders, waarvan de boeren zich het meest laten horen. In het Lauwersmeergebied gaat het vooral om akkerbouwers. Zij vrezen dat het hogere waterpeil leidt tot verzilting van hun percelen. Daardoor lijden de gewassen schade, vermindert de opbrengst en wordt er minder verdiend.

Vervolgschade

Volgens de boeren is het aangelegde peilbuizennetwerk waarmee het grondwater en de verzilting in de gaten wordt gehouden volstrekt ontoereikend. Zo staan de buizen volgens hen op de verkeerde plaatsen, waardoor de gegevens die ze aanleveren onbetrouwbaar zijn.

Ook is er vrees voor vervolgschade. Een van de boeren verwoordde het als volgt: 'We zijn jaren bezig om de verzilting tegen te houden. In deze proef van zes weken wordt al dat werk in één klap ongedaan gemaakt en zijn onze percelen de komende vijf jaar onbruikbaar.'

Verweer waterschap

Waterschap Noorderzijlvest verweerde zich bij monde van advocaat Rens Snel tegen de argumenten van de tegenstanders. Volgens Snel heeft het waterschap zorgvuldig gehandeld en kan het de proef per direct onderbreken of beëindigen als bijvoorbeeld blijkt dat de zoutwaarden van het grondwater te hoog worden.

Bovendien is er volgens Snel een ruimhartige schaderegeling waarop de boeren een beroep kunnen doen als er sprake is van inkomstenderving.

De uitspraak van de rechter is volgende week.

