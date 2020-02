Hoe staat het ervoor met de beschadigde tuinkoepel?

Maanden later en talloze gesprekken en inspecties verder maken we samen met hem de tussenstand op.

Laten we maar gelijk met de spreekwoordelijke deur in huis vallen: wat is er sinds de aanrijding allemaal gebeurd?

'In het begin is er veel aandacht geweest. Er kwamen veel mensen langs, ook van de gemeente. Ik kreeg een bloemetje van ze, maar daarna zat ik nog steeds met scheuren in mijn huis. Er is in de tussentijd alleen nog maar gestut en niets gerepareerd. Alleen de wanden aan de binnenkant zijn extra versterkt. Ik heb mijzelf wel voorgenomen dat ik het binnen een jaar allemaal klaar wil hebben.'

De muren zijn van binnenuit provisorisch versterkt.



Het gaat om een monumentale koepel uit 1774. Wat komt er bij kijken als zoiets beschadigd raakt?

'Veel. Het is niet een kwestie van een aannemer bellen en de boel fixen. Wat je nodig hebt, is een restauratiearchitect. Gelukkig konden mijn vrouw en ik die in ons eigen netwerk vinden. Daarna begint het met het opmaken van de bouwkundige staat. De historie, hoe de koepel in elkaar zit en hoe het straks moet worden. En dat is best ingewikkeld. We werken nu samen met de architect aan een restauratieplan, dat we binnenkort bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ter goedkeuring moeten indienen. En omdat het om grote werkzaamheden gaat, moeten we waarschijnlijk ook nog een vergunning regelen.'



Is het al duidelijk wat de totale schade is?

'In euro's in ieder geval niet. We hebben de koepel onlangs op twee plekken in het dak geopend. De constructie bleek nog goed te zijn, daar was ik erg bang voor. Het dak bleek aardig flexibel, dat heeft zelfs een beetje meegedraaid bij de aanrijding. De schade zit vooral in de muren. Die moeten volledig worden afgebroken en opnieuw worden gemetseld. Het dak moet dan worden gestut, om te voorkomen dat alles instort. Dat kan waarschijnlijk in het voorjaar, als het lange tijd mooi weer is.'

Scheuren lopen door de hele gevel.



Kwam je nog bijzondere dingen tegen toen het dak werd opengemaakt?

'Van alles kwam tevoorschijn. Het dak bleek vast te zitten met handgesmeden nagels uit de 18de eeuw. Ook zagen we dat het geïsoleerd is met fijngeperst houten schaafsel. De monumentenexperts vond het reuze-interessant allemaal.'

Eén van de houten nagels die bij het openmaken van het dak werd gevonden.



Waar gebruik(te) je de koepel eigenlijk voor?

'Ik had er een drumstel staan. Ik maakte er geregeld muziek met vrienden. De koepelsessies noemden we dat dan. Je kunt je voorstellen: als je een trompet omhoog richt, en je richt hem precies op het koepeldak, dan kwam het geluid via de wanden naar beneden. Dan werd je omringd met geluid. Dat is prachtig. Nu ligt het muziek maken helaas even op zijn gat.'



De gemeente Groningen heeft toegezegd dat alle schade op hen kan worden verhaald. Kun je straks gewoon één factuur doorsturen?

'Nee, uiteindelijk moet ik dat gewoon naar mijn eigen verzekeraar sturen. Maar mocht dat niet helemaal goed verlopen, dan heeft de gemeente toegezegd garant te staan voor eventuele restschade.'

