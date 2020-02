Kickbokster Klijn: 'Ik ben vuurwerk om naar te kijken'

Lorena Klijn begon haar sportcarrière als trampolinespringster bij DFS in Hoogezand. Ruim twintig jaar later staat ze in de boksring. Onlangs werd ze gecontracteerd door kickboksbond Glory. Haar eerste gevecht is eind februari.

Ze kent Rea Lenders en ook de zusjes Mirjam en Esther Steinebach nog wel. Het drietal stond aan de top van het trampolinespringen in Nederland. Lenders schopte het zelfs tot de Olympische Spelen.



Verliefd op de dojo

Klijn, een jaar of vijf jonger, keek naar hen op in de periode dat zij zelf nog turnster was. Op haar achttiende kwam de omslag. Klijn wilde kickboksen, kwam in de dojo en werd op slag verliefd.

'Ik mocht van mijn ouders nooit op een vechtsport. Toen ik achttien werd heb ik gezegd dat ik het zelf wel zou betalen. Ik ben de dojo ingestapt en ik was verliefd. Ik ben nooit meer weggegaan', vertelt ze na een training in Assen.

Klijn groeide op in Veendam bij haar adoptie-ouders. Ze werd geboren in Colombia. Dat is ook het enige dat ze kwijt wil over haar privéleven.



Geliefd in Japan

Ze zwierf over de hele wereld om te vechten. In Japan kreeg ze de erkenning als topsporter. Het was geen vetpot. De Japanners hielden van haar. 'Ik heb een aparte vechtstijl en ben vuurwerk om naar te kijken.'

Filmpjes bewijzen dat. Het showelement is groot bij haar. Ze komt bijvoorbeeld de ring in met een duik en een koprol.

En laat dat nou net datgene zijn waar Glory, de grootste vechtsportbond ter wereld, naar op zoek was. Een Nederlandse vrouw met gevoel voor show met af en toe een grote mond.

Daarnaast was de ervaring van Klijn ook een belangrijke reden voor Glory om haar te contracteren. Het uiteindelijke doel is een gevecht om de wereldtitel in de klasse tot 55,2 kilogram.

Helemaal naar de 'getver'

Haar vuurdoop is op 29 februari in Utrecht. De meest intensieve trainingen zijn al geweest. De komende weken mag Klijn het relatief rustig aan doen. 'Het is vanaf nu vooral het zakelijke gedeelte, gewoon echt knokken. Er mag af en toe wel een beetje show erin met een draaitrapje of gesprongen knie.'

'Ik merk aan mezelf dat ik geniet, ook al ben ik helemaal naar de getver.' Want zo voelt ze zich na het sluitstuk van de training als ze kreunend en hijgend van de loopband stapt.

Een sterke en een lieve Lorena

Alles met het doel om indruk te maken in de boksarena. Eenmaal buiten de ring is ze doodnormaal. 'Het is leuk dat er een sterke en stoere Lorena staat. Als ik de ring uitstap, ben ik gewoon heel lief.'

'Ik help een oud omaatje met oversteken. Ik ben echt zorgzaam en lief. En zeg altijd 'u'. Een stukje opvoeding denk ik dan toch.'



