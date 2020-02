Ontroerende briefjes op joodse oorlogsmarkering bij station Haren

Bij het station van Haren is vrijdagmiddag een oorlogsmarkering onthuld ter herinnering aan de deportatie van 107.000 joodse Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog.

Veel gedeporteerde joden kwamen in de oorlog langs Haren - op weg van 'doorgangskamp' Westerbork naar de vernietigingskampen van nazi-Duitsland.

Briefje uit de trein gooien

Bij het spooremplacement in Onnen hielden de transporten altijd even stil, wachtend op een groen sein, weet Guido Abuys, conservator van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

'Van dat moment maakten mensen gebruik om even een brief of kaartje te schrijven en uit de trein te gooien. We hebben in onze collectie ook allerlei briefkaarten met poststempel Haren. Die zijn hier dus op de bus gedaan.'

Een van de mensen die deze kaarten en brieven vond, was de 86-jarige Johan Petersen. Hij stond als jongen van elf geregeld langs het spoor in Haren om de briefjes op te rapen. Hij gaf ze aan zijn meester, die ze vervolgens op de post deed, vertelt hij. Enkele van deze briefjes zijn ook te zien op het herinneringsbord bij het station.

Abuys vindt de onthulling van de oorlogsmarkering 'bijzonder'. 'Dankzij de bouw van de nieuwe spoortunnel, onder de spoorbocht van Haren naar Waterhuizen, is er nu een reden om deze plek te markeren. Het gebied is hiermee ontsloten.'

Langdurig project

Het markeringsbord maakt deel uit van een project dat sinds 2015 loopt en waarvoor Herinneringscentrum Kamp Westerbork samenwerkt met onder andere Landkreis Leer.

Op meerdere plekken langs het tracé - ook in Duitsland - staan al dergelijke herinneringsborden. 'Voor het project hebben we ook mensen geïnterviewd die iets over de treinen kunnen zeggen. Ook is een expositie gemaakt', vertelt Abuys.

Verhalen blijven vertellen

De conservator vertelt dat de markeringen hem niet onberoerd laten. 'Vanmorgen werd op het station in Assen ook een bord onthuld. Daar zag ik de foto van Isaac Winnink. Ik heb zijn dochter geïnterviewd. Zij vertelde het verhaal over haar vader, hoe ze langs het spoor stond, haar vader probeerde uit te zwaaien, briefkaartjes opraapte en die in Assen op de post deed.'

'Dan denk je: je moet dóórgaan met het vertellen van die verhalen. Ook deze markering in Haren confronteert je daarmee. Want je ziet de gezichten van de mensen, en achter elke foto zit zo'n verhaal.'

Foto's: Wiebe Klijnstra/RTV Noord



