Romano Postema krijgt voorkeur boven aanwinst Daishawn Redan in de spits

Aanvoerder Mike te Wierik: 'Ik zet me nog 100 procent in voor Groningen'

Er gaan wel tachtig verschillende dingen door het hoofd van FC Groningen-trainer Danny Buijs over de opstelling tegen Vitesse. 'Maar je hebt ook al wel heel snel de nummer één opstelling', geeft de oefenmeester aan. 'Daaromheen circuleren altijd anders opties.'

Toch hoefde Buijs uiteindelijk niet lang na te denken over de spitspositie. Ondanks de komst van spits Redan, als vervanger van Kaj Sierhuis, krijgt Postema dus de voorkeur. 'Romano heeft tegen PEC Zwolle prima gespeeld', vindt Buijs.

Loopacties

'Hij heeft zijn job in het verdedigen prima uitgevoerd. Hij had ook goede loopacties aan de bal. Het is ons niet gelukt om hem voldoende in stelling te brengen. Een spits moet niet alleen afhankelijk zijn van bediening, zoals je steeds vaker hoort. Een spits moet zelf ook wat afdwingen. Dat zag je ook bij de kans die Romano in de eerste helft kreeg, dat deed hij uitstekend. Als hij alleen maar bediend wil worden, dan kunnen we zelf ook wel in de spits gaan staan.'

Daishawn Redan sloot maandag aan bij de eerste selectie en heeft het tot nu toe prima naar zijn zin in Groningen. 'Het bevalt allemaal goed en het voelt fijn om weer in Nederland te zijn. Je kunt weer Nederlands praten en je familie is weer in de buurt.'

Eén doel

In de vier maanden bij FC Groningen heeft Redan eigenlijk maar één doel. 'Afwerken is echt mijn ding. Ik wil scoren, want daarvoor ben ik hier. Ik wil ook mijn team helpen en mezelf ontwikkelen, maar ik ben hier voornamelijk om te scoren', zegt de aanvaller zelfverzekerd.

Tegen Vitesse mag Ajdin Hrustic het weer vanaf het begin proberen. De middenvelder start vanaf de linkerkant ten koste van Sam Schreck. De Australiër moet er met steekpassen en creativiteit voor zorgen dat Romano Postema in stelling wordt gebracht.

FC Groningen Live

FC Groningen - Vitesse begint om 18.30 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 18.00 uur. Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Martin Drent is de analist in de studio.

De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de website en in de app.