Toestand in Groningen maakt ombudsman somberder dan ooit

De Nationale ombudsman is somberder dan ooit over de situatie in het aardbevingsgebied. Dat zegt ombudsman Reinier van Zutphen na zijn zoveelste bezoek aan Groningen.

De somberheid komt volgens Van Zutphen vooral omdat hij voorheen na een bezoek nog wel dacht dat het beter zou gaan als hij een volgende keer zou komen, maar dat dit in de praktijk niet zo is.

Teleurgesteld

'Ik heb nu zoveel mensen gesproken die teleurgesteld zijn en al vier jaar vragen wat er met hun huis gaat gebeuren', zegt hij. 'Dat maakt me echt somberder dan in de afgelopen jaren.'

Tot in detail uiteenzetten waardoor dat komt, is volgens de ombudsman lastig. 'Maar het begint natuurlijk gewoon bij aan de slag gaan', zegt hij. 'Want daar mankeert het aan. Ik zie nog steeds veel te weinig versterkte huizen.'

Procedures en juristen

Het zit Van Zutphen ook dwars dat er volgens hem te veel aandacht uitgaat naar procedures, regels en juristen en te weinig naar de mensen zelf.

Eelt op de handen

Het is aan de Nationale ombudsman om alles wat hij signaleert onder de aandacht te brengen in Den Haag. Van al dat met zijn vuist op tafel staan, houdt Van Zutphen naar eigen zeggen eelt op z'n handen over.

'Maar hard met je vuist op tafel slaan helpt ook niet altijd', aldus de ombudsman. 'Je moet ook goed weten te slaan en iemand zover krijgen dat het echt om de mensen gaat en dat we echt van start gaan met wat nodig is.'

Te weinig besef

De vraag is of het mogelijk is dat dit besef 7,5 jaar na Huizinge nog altijd niet is doorgedrongen op de ministeries in Den Haag?

Van Zutphen: 'Mijn constatering is dat het er nog niet voldoende is, anders was het al lang gebeurd.'

