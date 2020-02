Penningmeester verduistert 'duizenden euro's' bij IJsvereniging Wehe-den Hoorn

De leden van de ijsvereniging zijn hierover eind november al in klein comité geïnformeerd tijdens een jaarvergadering. Afgelopen week hebben zij een brief met meer informatie gekregen.

Tussen kascontroles in

Volgens voorzitter Steven Langeland heeft de vrouw zelf bij haar mede-bestuursleden gemeld dat ze, tussen twee kascontroles in, geld van de club heeft gestolen. Dat deed ze vlak voordat er een nieuwe kascontrole zou worden gehouden. De vrouw opereerde vermoedelijk op eigen houtje. Ze is uit haar functie gezet.

'We hebben half december aangifte van verduistering gedaan bij de politie. Die heeft een onderzoek ingesteld. We proberen nu met hulp van een juridisch adviseur een oplossing te vinden en het geld terug te halen', vertelt Langeland. Hij wil niet vertellen hoeveel geld er exact is ontvreemd. 'Maar het gaat wel om enkele duizenden euro's, inderdaad.'

Geschokt

De voorzitter zegt met de kwestie in zijn maag te zitten.

'Ik wil geen uitlatingen doen over de beweegredenen van de vrouw, maar dit is natuurlijk wel een persoonlijk drama. In een kleine dorpsgemeenschap als Wehe-den Hoorn slaat zoiets in als een bom. Al onze leden zijn ook geschokt door de gebeurtenissen.'

Vet van de botten

Voor de ijsvereniging en de onderliggende autocrosscommissie betekent de diefstal ook een fikse financiële domper. 'Het dikste vet is hiermee wel van onze botten', stelt Langeland vast.

'Het is niet zo dat we de vereniging moeten opheffen, maar we zijn wel een groot bedrag kwijt. Een nadeel voor ons is ook dat het geen winter wil worden. Geen ijs, geen inkomsten. Maar goed, daar staat tegenover dat we ook niet veel kosten hebben.'

In de brief aan de circa 350 leden vraagt het bestuur of zij het vertrouwen in de vereniging willen behouden. Langeland wil niet ingaan op de vraag of de andere bestuursleden zichzelf ook iets verwijten en meer controle hadden moeten uitoefenen.

Geen toelichting

De penningmeester was vrijdagavond niet bereikbaar voor een reactie, haar telefoonnummer lijkt niet te functioneren. Ook de politie was vrijdagavond niet beschikbaar voor een toelichting op de zaak.