Warming-up: FC Groningen - Vitesse

De 18-jarige Romano Postema staat net als vorige week tegen PEC in de basis bij FC Groningen. Dat betekent dat nieuweling Daishawn Redan op de bank begint. De 19-jarige huurling maakt tot nu toe een goede indruk bij de Trots van het Noorden. Vooral het afwerken tijdens de training valt in positieve zin in op.

Redan is een 'killer' in de zestien, zoals hij zichzelf omschrijft. Hij is naar Groningen gekomen om doelpunten te maken. Dat liet hij deze week tijdens oefenvormen al veelvuldig zien. Het publiek zal zaterdagavond hopen op een invalbeurt om met eigen ogen de aanvaller te aanschouwen.

Huurling Daishawn Redan in gesprek met verslaggever Stefan Bleeker



De vorm: FC Groningen

Scorend vermogen blijft een probleem voor FC Groningen. Het team van Danny Buijs speelde tegen PEC Zwolle helemaal niet zo slecht, maar echt opgelegde kansen waren wederom schaars. PEC speelde met vijf man achterin en dat was iets waar Groningen veel moeite mee had. Het team is niet bij machte om iets te forceren als de tegenstander met de rug tegen de muur gaat staan.

Ondanks twaalf hoekschoppen, 38 voorzetten en een aantal schoten van buiten de zestien, bleef de teller wederom op nul doelpunten staan. Door de nederlaag tegen PEC blijft FC Groningen steken op 29 punten uit 21 wedstrijden. Wil FC Groningen de aansluiting enigszins hervinden met bijvoorbeeld FC Utrecht dan moet er vanavond gewonnen worden.

De vorm: Vitesse

Vitesse is sinds het vertrek van Leonid Slutsky zijn de Arnhemmers goed bezig. De laatste nederlaag dateert van november, dus wat dat betreft is Groningen gewaarschuwd. Het scheelt dan ook een slok op een borrel dat Bryan Linssen geschorst is. De oud-FC Groningenspeler staat momenteel al op twaalf doelpunten en is de belangrijkste speler van Edward Sturing.

De trainer van Vitesse kan wel een beroep doen op Tim Matavz. De oud-spits van de Trots van het Noorden staat op dit moment ook al op negen doelpunten in de eredivisie. Dankzij de goede reeks staat Vitesse op de zesde plaats op de ranglijst met 35 punten.

Waar moeten we op letten?

Bij FC Groningen willen ze Postema zoveel mogelijk in zijn kracht gaan benutten. Dat klinkt als een cliché, want iedere speler moet natuurlijk zoveel mogelijk in zijn eigen kracht spelen, maar dat is het niet. De18-jarige spits wil de bal graag in de diepte ontvangen en daar zijn steekpasses door de verdediging voor nodig. Dat is ook de reden dat er deze week veelvuldig op dat soort passes getraind is.

Ajdin Hrustic moet daar een belangrijke rol in gaan spelen. De middenvelder moest de afgelopen weken genoegen nemen met een rol op de bank, maar mag het zaterdagavond als basisspeler vanaf de linkerkant gaan proberen.

Historie

FC Groningen en Vitesse speelden 29 keer in eredivisieverband tegen elkaar in Groningen. Dertien keer won FC Groningen, zeven keer werd het gelijk en negen keer trokken de Arnhemmers aan het langste eind.

FC Groningen Live

FC Groningen - Vitesse begint om 18.30 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 18.00 uur. Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Martin Drent is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de website en in de app.

Blessures/schorsingen

Gabriel Gudmundsson en Mo El Hankouri zijn geblesseerd.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

FC Groningen (4-4-2): Padt; Zeefuik, Te Wierik, van Hintum, Warmerdam; Matusiwa, van Kaam, Hrustic, Lundqvist; Postema en Asoro.

