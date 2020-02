'Carnaval is meer dan alleen bier en verkleden'

'Carnaval zit in je hart, mijn hele leven draait om deze periode', zegt Ronald Hut. 'En ja daar hoort een borreltje bij, maar er zit veel meer achter dan alleen een mooi feestje.'

Voetbal versus carnaval

Samen met een groep fanatieke bouwers is hij al maanden hard aan het werk om hun wagen op tijd af te krijgen. 'Bloed, zweet en tranen' zit er volgens de vorst in de kar. 'De één gaat naar de voetbalclub om te trainen op vrije uren, ik naar de carnavalsvereniging om te klussen.'

Er wordt geklust aan de wagen (Foto: Sander Foekens/RTV Noord)

Saamhorigheid

Het mooie aan carnaval vindt Hut de saamhorigheid. 'Samen bouwen, lachen, nadenken over het ontwerp. Daar word ik blij van', lacht hij. Maar dat is het niet alleen. 'In de weken van carnaval gaan we ook langs mensen die wel wat extra's kunnen gebruiken; zieken, ouderen of mensen die alleen zijn. Die bieden we een fruitmand aan. Dat vind ik zo mooi.'

Natuurlijk wordt er ook door de vorst flink gefeest. Dat hoort er volgens hem ook bij. 'Maar de organisatie blijft - behalve op carnavalsmaandag - altijd nuchter.'

Voor geen goud

Voor de 55ste keer organiseren De Kloosterwiekers het carnavalsfeest in Ter Apel en voor vorst Ronald is dit zijn negende jaar. 'Ik ben niet opgegroeid met het carnaval, ben er pas later bijgekomen. Maar eerlijk? Ik zou deze tijd voor geen goud meer willen missen.'