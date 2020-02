Padt: 'We maken het verschil in de eerste twintig minuten'

'Leuk om te weten, maar verder niet belangrijk' lachte Padt. De keeper had gezien dat zijn ploeg een prima eerste twintig minuten op de mat legde. 'Toen speelden we echt goed, komen op voorsprong via een strafschop. Daarna willen we doorvoetballen, maar door een paar fouten in het spel sluipt er toch twijfel in en hinken we op twee gedachten.'

Weer de nul

Hiermee bedoelde Padt op zoek gaan naar de tweede treffer of de voorsprong verdedigen. 'Zelf ben ik blij dat ik weer de nul gehouden heb. Ik heb een paar hoge ballen uit de lucht geplukt. Een ruime voldoende denk ik. Het lijkt wel een repeterend bandje na elke wedstrijd.'

Buijs blij

Coach Danny Buijs was heel blij dat zijn ploeg de 1-0 over de streep had getrokken. 'Ik heb een aantal goede dingen gezien, vooral in de eerste helft. We kwamen toen goed door via de flanken. Verdedigend gaven we nauwelijks iets weg.'

Fysiek Vitesse

In de tweede helft ging Vitesse fysieker spelen, zeker toen Grot in het veld kwam. 'Dat is ook logisch met spelers als Bazoer en Dicko. Dan zijn wij toch een stuk jonger.' Opmerkelijk was dat Romano Postema na een blessure vlak voor rust toch weer in het veld verscheen voor de tweede helft.

Blessure Postema

'De medische staf gaf aan dat het niet te ernstig was,' aldus Buijs. 'Zelf wou Romano ook weer spelen. We hebben afgesproken dat hij het meteen aan zou geven als het niet ging. Dat gebeurde al snel in de tweede helft. Hij was heel emotioneel, toch zijn eerste basisplaats thuis. Hopelijk valt het allemaal mee.'

Lundqvist beslissend

Matchwinner werd Ramon Pascal Lundqvist die de gegeven strafschop overtuigend achter Pasveer schoot. 'Het was afgesproken dat ik een eventuele penalty zou nemen,' aldus de Zweed in vloeiend Nederlands.

Andere hoek

'Ik wachtte om te kijken welke kant de keeper op zou gaan en schoot toen in de andere hoek. Ik bracht veel energie in mijn spel en heb goed gespeeld vind ik. Net als het hele team af en toe ook slordig, maar het is een verdiende zege vind ik.'

Gehavend

Aanvoerder Mike te Wierik kwam gehavend uit de strijd. Hij kreeg onder andere een elleboog van Tim Matavz in zijn gezicht. 'Volgens mij was het geen opzet. Tim excuseerde zich ook aan mij en zei dat hij het niet met opzet had gedaan. Dan is het voor mij ook goed en zand erover.'

Zege over de eindstreep

Het ging niet altijd makkelijk, maar de 1-0 trok de FC over de eindstreep. 'Wij hadden de beste kansen denk ik met die penalty en het schot van Postema. We zeiden achterin ook tegen elkaar: dan maar zo. De drie punten blijven hier,' besluit Te Wierik.