Burgemeester: 'Ik wil geen groot tbs-centrum in Zuidlaren'

Burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo wil niet dat het Dennenoordterrein in Zuidlaren verandert in een groot tbs-centrum.

Hij zegt tegenover RTV Drenthe dat hij wil dat GGZ-instelling Lentis een uitgebreid toekomstplan maakt en dat aan de gemeente toont.

Burgemeester was ongerust

Thijsen zegt heel erg ongerust te zijn geweest nadat het nieuws naar buiten kwam dat er vanaf 1 april een tussenvoorziening voor negen tbs'ers in Zuidlaren komt. De tbs'ers die in die woonvorm komen te wonen, zitten in een van de laatste stadia van hun straf en mogen onder voorwaarden vrij naar buiten toe. In Zuidlaren ontstond grote onrust onder inwoners, die bang zijn voor incidenten in hun dorp.

De burgemeester is inmiddels niet meer ongerust over de komst van de negen tbs'ers, maar wil niet dat Lentis de voorziening in de toekomst fors uitbreidt. 'Wat ik niet wil is dat er straks een groot tbs-centrum in Zuidlaren komt. Ik wil dat we het met elkaar hebben over de toekomst van het Lentisterrein. Daar horen Zuidlaren en de gemeente ook bij', aldus Thijsen.

Gemeente machteloos?

Of de gemeente echt een vuist kan maken wanneer het erop aankomt, is nog maar de vraag. Volgens het bestemmingsplan van het terrein is het immers toegestaan om daar tbs'ers te huisvesten. Het is nog niet zo lang geleden dat er bijna een conflict is ontstaan tussen de gemeente en Lentis.

Thijsen: 'Anderhalf jaar geleden was ik het zo verschrikkelijk zat dat ik heb gezegd dat ik overweeg om alles af te sluiten. We gaan dan gewoon tegenover elkaar staan. Dat is niet gebeurd en nu heb ik goede afspraken gemaakt met het nieuwe college van bestuur.'

Ondanks die goede afspraken zal Thijsen het niet zomaar accepteren als Lentis toch besluit om de tbs-voorziening uit te breiden. De GGZ-instelling onderzoek momenteel een uitbreiding naar 40 plekken voor tbs'ers, maar heeft daar nog geen besluit over genomen.

'Ik wil niet dat er over de hoofden van mensen dingen veranderen, ook al past het in een bestemmingsplan. Op het moment dat die uitbreiding er komt, dan ga ik heel indringend praten', aldus de burgervader.

Lentis wil feedback van inwoners

Lentis is zich volgens directeur behandelzaken Beintema bewust van de ontstane onrust. Hij had niet verwacht dat er zo veel beroering zou ontstaan en wil daarom dat ook de inwoners meedenken over hoe de zorginstelling beter kan communiceren.

'Het is duidelijk dat iedereen hier heel ongerust over is en dat is voor Lentis ook niet iets neutraals. Je kunt niet zeggen; hier doen we niets mee', aldus Beintema. Hij roept inwoners van Zuidlaren op zich op te geven voor een zogeheten klankbordgroep. Die groep kan namens de inwoners van het dorp met Lentis spreken en de GGZ-instelling laten weten aan wat voor informatie de inwoners behoefte hebben.

