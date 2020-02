Brand hakt erin bij eigenaren 't Hof van Scharmer: 'Maar we gaan door'

Niet alleen het partycentrum ging verloren, ze raakten ook al hun persoonlijke spullen kwijt. Ondanks het verdriet zit het stel niet bij de pakken neer en is het vastbesloten het partycentrum te herbouwen.

Toen we vanuit de verte de rook zagen, wisten we al dat het goed mis was Jakob Bekkema - eigenaar 't Hof van Scharmer

'Onwerkelijk', zegt Jakob, kijkend naar de stinkende, zwartgeblakerde restanten van zijn trots. 'We dronken maandag koffie bij de ouders van Mariska, toen onze buurman belde dat er brand was. We zijn meteen in de auto gesprongen en hier naartoe geracet. Eerst denk je nog dat het wel mee zal vallen, maar toen we vanuit de verte de rook zagen, wisten we al dat het goed mis was.'

Het afgebrande partycentrum. Foto: Jan Been/RTV Noord



De brandweerkorpsen van Harkstede en Groningen bestreden het vuur. Het bluswerk werd bemoeilijkt door de dakplaten die over het rieten dak lagen. Pas toen die met een grijper waren weggehaald, kon er goed worden geblust. Maar toen was de schade al onherstelbaar. De brand is vermoedelijk in het cafetariagedeelte aan de achterkant van het partycentrum begonnen, maar de oorzaak is is onbekend.

Alles was splinternieuw, netjes en modern, maar het is allemaal voor niets geweest Mariska Bekkema - eigenaresse 't Hof van Scharmer

Mariska, met tranen in de ogen en een brok in haar keel: 'Onze hele ziel en zaligheid ligt hier. We hebben dit bedrijf van de grond af opgebouwd. Dat heeft jaren gekost. Alles was splinternieuw, netjes en modern, maar het is allemaal voor niets geweest.'

Woonhuis ook afgeschreven

Het stel woonde sinds kort in het voorhuis van de historische boerderij uit 1900. Het woonhuis staat nog overeind, maar moet ook als afgeschreven worden beschouwd. Mariska: 'We hadden het net helemaal klaar, nieuwe meubels gekocht en de boel mooi ingericht, maar door roet, rook en water is het woonhuis zo ernstig vernield dat het moet worden gesloopt.'

Volgens Jakob liep het 't Hof van Scharmer als een trein. Het boek met reserveringen stond vol. 'De brandweer heeft het boek uit het vuur gered en 's avonds hebben we iedereen afgebeld. De meeste mensen wisten al dat we brand hadden gehad.'

'We gaan door'

Mariska en Jakob gaan door ondanks deze grote tegenslag. Eerst moeten de restanten worden opgeruimd. Daarna moet er weer een ontwerp worden gemaakt en worden gebouwd. 'Misschien duurt het wel anderhalf jaar voordat we weer open gaan, maar we gaan door.'

Lees ook:

- Brand in restaurant 't Hof van Scharmer onder controle