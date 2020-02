Live: Donar - Den Helder Suns

De basketballers van Donar nemen het vanmiddag op tegen Den Helder Suns. De tip-off in MartiniPlaza is om 15.00 uur.

De wedstrijd kan doorgaan omdat de selectie van Den Helder gisteren al afreisde naar Groningen om de storm voor te zijn. Donar is koploper in de Dutch Basketball league met 28 punten uit 18 wedstrijden. Suns is zevende met tien uit zeventien.

Twee keer winst Donar

Beide ploegen stonden dit seizoen al twee keer tegenover elkaar in Den Helder en de Groningers trokken twee keer aan het langste eind. Op 19 oktober jongstleden won Donar met 72-100; op 15 december werd het 70-88.

Drukke week

Het is de start van een belangrijke week voor de ploeg van coach Erik Braal. Er staat een belangrijk tweeluik met Zwolle Hammers op het programma in de halve finale van de beker. Aaanstaande dinsdag de heenwedstrijd in Overijssel, de return is op donderdag 13 februari in MartiniPlaza.

Livestream

Maar nu dus eerst de competitiewedstrijd tegen Den Helder Suns. Volg het wedstrijdverloop via onderstaande livestream. Het commentaar is van Karel-Jan Buurke en analist Anjo Mekel.