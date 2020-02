Expeditie Grunnen waait weg in de storm!

De storm Ciara trekt over het land. Ook in Groningen gaat het er hevig aan toe. Het team van Expeditie Grunnen neemt een kijkje op de dijk in Delfzijl en Lauwersoog waar mensen aan het 'windhangen' zijn. Spectaculair!

Maar de storm richt ook behoorlijk wat schade aan. Zo zijn er veel bomen omgevallen op de wegen, auto's of huizen. Het Expeditie-busje rijdt langs een omgevallen boom bij Delfzijl. Gelukkig wordt er heel snel actie ondernomen.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Op bezoek bij oma in Wagenborgen

- Voorzorgsmaatregelen voor de storm in Woldendorp

- Kinderen hebben een rijke fantasie in Roodeschool

- Zuurstof nodig in Roodeschool

- Konijn, konijn en nog een konijn in Roodeschool

- En nog veel meer

