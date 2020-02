Grol schrijft Grand Slam Paris op zijn naam

De Groninger won in Parijs goud in de categorie boven de honderd kilogram en daarmee de Grand Slam. In de finale rekende Grol af met de Japanner Kokoro Kageura via ippon.

Verslagen tegenstanders

Grol kwam als winnaar van poule B in de halve finales terecht. Hij versloeg achtereenvolgens de Kazach Krikbay, de Koreaan Kim en de Cubaan Granda. In de halve finale moest de Georgiër Zaalishvili ook het onderspit delven tegen de Groninger.

Goede zaken

Door deze zege doet Grol tevens goede zaken in de strijd voor een Olympisch ticket. Zijn concurrent in de klasse boven de honderd kilogram, Roy Meyer, eindigde als zevende in de wedstrijd die ook wel bekend staat als 'het Wimbledon van de judosport'.

Grol op herhaling

Het is overigens de tweede keer dat Henk Grol de Grand Slam van Parijs wist te winnen. In 2011 lukte het hem ook al, toen in de klasse tot honderd kilogram.

