Williams: 'Ik speelde voor een steakdinner'

Matt Williams Jr. was de absolute uitblinker in de zege van zijn ploeg tegen Den Helder Suns (109-65). Hij evenaarde met negen rake driepunters uit dertien pogingen het record van Travis Young uit 2006.

En daar was het hem in eerste instantie niet eens om te doen. 'Ik wou elf driepunters raak schieten want dan zou Thomas Koenis een steakdinner voor mij betalen,' lachte Williams. 'Ik kwam in één keer in de flow, alles viel instinctief raak. Het record van Travis was ook wel in mijn gedachten, maar ik speel niet voor de statistieken. Dat diner was belangrijker.'

Scoringsdrift

Na zijn scoringsdrift haalde coach Erik Braal hem naar de kant waardoor hij het record niet kon verbeteren. 'De coach is slim, hij weet dat we veel wedstrijden moeten spelen in de komende dagen. Daar heb ik totaal geen problemen mee. Nu wil ik veilig thuiskomen bij mijn vrouw en kind,' besloot de driepuntskoning.

Weddenschap

Thomas Koenis verschafte uitleg over de weddenschap met Williams. 'Toen hij bij ons kwam voorafgaand aan het seizoen vroeg ik hem wat zijn record was. Elf was het antwoord. Zo is dat ontstaan. Je bent beetje met elkaar aan het dollen dus ik zei dat als je dat ook presteert neem ik je mee uit eten. Hij schiet ze erin, ik mag betalen.'

Eerste alley-oop

Zelf kon Koenis ook terugkijken op een prima wedstrijd. Hij scoorde zelf ook zijn eerste alley-oop ooit. 'Ik ben niet de meest atletische speler, daar moet ik het niet van hebben. Leuk om het dan toch een keer te kunnen doen. Dit was een lekkere opwarmer voor dinsdag.'

Drie duels in zes dagen

Braal was duidelijk waarom hij Williams niet liet staan om het record van Young te verbreken. 'We hebben drie duels in zes dagen.' De coach van Donar gaf toe dat hij niet van het record wist. 'En dat interesseert me eerlijk gezegd ook geen bal. Maar de driepunters van Matt waren fantastisch.'

Beter verdedigen

De opleving in de tweede helft was volgens hem te danken aan beter verdedigen. 'Daarover was ik in de eerste twee kwarten niet tevreden. Hierover hebben we het in de rust gehad. Daarna ging het een stuk beter.'

Lees ook:

- Donar walst over Den Helder heen; Williams evenaart driepuntsrecord