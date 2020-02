Containerschepen varen ook tijdens storm over omstreden vaarroute

Ondanks de storm varen containerschepen zondag nog wel over de omstreden zuidelijke vaarroute. Een aantal schepen met grote afmeting heeft ondanks de risico's toch voor de route boven de Waddeneilanden gekozen, blijkt uit gegevens van de website marinetraffic.com.

Op verzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid wordt er door de kustwacht dagelijks een waarschuwing verstuurd in een navigatiebericht. Vaartuigen met een lengte vanaf driehonderd meter en een breedte van veertig meter kunnen door een combinatie van getij, golven en wind de zeebodem raken.

De waarschuwing is gedaan na het ongeluk met de MSC Zoe. Die verloor in slecht weer honderden containers.

Actief waarschuwen

De Nederlandse Kustwacht laat weten dat bij golven hoger dan vijf meter er een actieve melding bij schepen wordt gedaan die de route willen varen. 'Die worden dan geadviseerd diepere wateren op te zoeken. Het is een advies. Maar als er iets mis gaat dan hebben ze wel wat uit te leggen', zegt woordvoerder Ron Corstanje.

Er is één schip actief benaderd en verzocht om diepere wateren op te zoek. Maar in overleg met de loods heeft het schip besloten om toch de zuidelijke route te bevaren. Volgens de schipper was de noordelijke route nog onstuimiger, zo liet hij de Kustwacht weten.

Opal Leader

Scheepvaart-liefhebbers viel op dat sommige schepen 'afwijkende manoeuvres' maakten. Waarom het in de bovengenoemde tweet genoemde schip de Opal Leader afweek van de route, is niet bekend bij het Bericht staat onlineKustwacht Centrum in Den Helder.

Wel is er daar een melding binnengekomen van het schip Grand Vega. Het vaartuig vervoert auto's maar is momenteel leeg. De kapitein heeft besloten vanwege het slechte weer niet verder te gaan. Als het weer boven zee rustig is vervolgt het schip haar weg, laten ze bij het Kustwacht Centrum weten.

Burgemeester Ineke van Gent wil ook graag weten hoe de situaties met schepen verlopen zijn zondag tijdens de storm en te kijken of er verdere actie nodig is. Ze heeft daarvoor contact opgenomen met Rijkswaterstaat en de Kustwacht. De gemeente Schiermonnikoog pleit er al langer voor dat er niet meer gevaren wordt op de route boven Schier.

Verbod

Ook D66 en de ChristenUnie willen een noodwet waarin verboden wordt de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden te bevaren. De minister liet weten hier nog niks voor te voelen. Mocht uit onderzoek naar de MSC Zoe wel blijken dat dit nodig is, dan onderneemt de minister stappen. Dit onderzoek loopt nog.



